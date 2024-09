KOSOVO - ROMÂNIA 0-3. Răzvan Marin a marcat al doilea gol al naționalei la Priștina, din penalty

Marin spune că portarul Muric a încercat jocuri psihologice cu el ca să-l facă să rateze, dar acesta nu au funcționat.

„Muric mi-a zis înainte de penalty că o să ratez. I-am zis «Ești sigur?!». A zis că da, apoi i-am spus : «Bine, hai să vedem!». Chiar mi-am dorit să câștigăm la scor, ca să-i trimitem acasă”, a comentat Marin.

Am arătat că nu ne dăm la o parte, că ştim să luptăm. E un sentiment frumos să avem unul dintre cei mai titraţi antrenori din lume. Trebuie să avem încredere în noi. Fiecare rezultat bun trebuie să ne dea încredere. Am făcut un meci bun. Uşor, uşor o să creştem de la meci la meci. Cu siguranţă suntem pe drumul bun Denis Drăguș

Răzvan Marin: „Am arătat ca o echipă matură”

Mijlocașul naționalei României a continuat:

„Din primul minut am știut ce vrem de la acest meci. Am arătat ca o echipă matură. Ne bucurăm că am câștigat. Știm foarte bine care este obiectivul nostru pentru Liga Națiunilor.

Mă bucur că am reușit să câștigăm acest meci de o manieră clară. Nimeni nu se aștepta să fie 3-0.

Mă bucur pentru nea Mircea, că e alături de noi, ne ajută cu experiența sa. A venit să ne ajute, să ne transmită ceea ce știe și a învățat de-a lungul timpului. Cu siguranță ne va ajuta.

Nu am reușit să ținem mingea pe cât de mult ne-am fi dorit, dar cu siguranță vom îmbunătăți și acest aspect. Și terenul a fost greu, fiind sintetic”.