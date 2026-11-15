Atracție spectaculoasă pe „Bernabeu” VIDEO. Surpriza pregătită de Real Madrid pentru suporteri

„Santiago Bernabeu”, stadionul celor de la Real Madrid devine și mai atractiv pentru turiști, odată cu lansarea unei noi experiențe spectaculoase.

Bernabeu Skywalk a fost inaugurată pe 13 noiembrie și va putea fi vizitată până la 10 ianuarie 2027.

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Amenajată la etajul 10 al arenei, noua atracție oferă o perspectivă spectaculoasă asupra Madridului, cu o vedere panoramică de 360 de grade.

Vizita durează în jur de 45 de minute, timp în care participanții pot explora șase zone tematice inspirate din universul artistic al spectacolului „Kurios - Gabinete de Curiosidades”, creat de Cirque du Soleil.

Bernabeu Skywalk, noua atracție de pe arena lui Real Madrid

Printre cele șase zone tematice se regăsesc „El Bosque Eléctrico” (Pădurea Electrică), „Las Nubes” (Norii), „El Túnel Submarino” (Tunelul Submarin) și „El Túnel Acordeón” (Tunelul Acordeon).

Traseul îmbină spațiile în aer liber cu cele amenajate în interiorul stadionului, potrivit as.com.

Vizita se încheie la sky bar-ul stadionului, denumit „The Train Station” (Gara), unde experiența este completată de un spectacol live.

Noua atracție completează facilitățile deja existente pe Santiago Bernabeu, de la oferta gastronomică până la turul stadionului, și reprezintă o opțiune suplimentară pentru cei care vor să exploreze arena în perioada sărbătorilor.

Bernabeu Skywalk va fi disponibil până pe 10 ianuarie 2027. Programul de funcționare este 17:00-23:00 în timpul săptămânii și 12:00-23:00 în weekend, ora Spaniei.

Ultimul acces este permis la ora 22:00. Pentru 24 și 31 decembrie sunt prevăzute orare speciale.

Tarifele încep de la 27 de euro pentru accesul general și de la 20 de euro pentru copiii cu vârste sub 14 ani. Suma exactă depinde de data și ora selectate.

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