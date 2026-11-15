Seară de vis pentru handbalul românesc Corona Brașov și Dunărea Brăila, victorii în European League. Atacăm faza grupelor cu trei echipe

Corona Brașov și Dunărea Brăila s-au calificat în faza principală din EHF European League, după ce și-au învins adversarele în ambele manșe ale turului doi preliminar.

România va avea trei reprezentante în competiție, după ce Râmnicu Vâlcea și-a asigurat prezența în grupe sâmbătă.

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Handbalul românesc a avut parte de o duminică de vis. După succesul bifat de CSM București în Liga Campionilor, 34-30 cu Brest, formațiile din competiția secundă au bifat succese pe linie.

Corona Brașov și Dunărea Brăila, calificare în grupele EHF European League

Corona Brașov s-a impus la limită, 26-25, în fața franțuzoaicelor de la Chambray, scor identic cu cel din tur, și s-a calificat în grupele competiției după 62-60 la general.

Anterior, Dunărea Brăila a obținut o victorie mai categorică, 33-24 contra norvegiencelor de la Molde, stabilind un scor de 62-54 la general, după ce adversarele câștigaseră turul la diferență de un gol.

Sâmbătă, SCM Râmnicu Vâlcea a fost prima echipă din România care și-a asigurat prezența în faza grupelor după 32-27 în deplasare, cu polonezele de la MKS Lublin, scor 64-54 la general.

Faza principală a competiției va include un total de 16 echipe, repartizate în 4 grupe a câte 4 formații.

Prima etapă va avea loc anul pe viitor, pe 9/10 ianuarie, iar fiecare echipă va juca de câte două ori cu celelalte trei din propria grupă, într-un total de 6 runde.

În ediția precedentă, cea mai bună performanță a fost realizată de Rapid București, care a ajuns în sferturile de finală, unde a fost eliminată de Viborg.

Campioana en-titre este Dijon, care a câștigat trofeul după o finală contra lui Thuringer, scor 29-25, în timp ce Viborg a cucerit medalia de bronz în finala mică.

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