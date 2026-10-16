Război total în Spania! Real Madrid cere demisia imediată a șefului La Liga. Comparația cu regimul nazist care a declanșat haosul

Real Madrid a cerut oficial demisia imediată a lui Javier Tebas din funcțiile de președinte al La Liga și de vicepreședinte al Federației Regale Spaniole de Fotbal (RFEF).

Solicitarea a fost transmisă printr-un comunicat de presă amplu, după ce oficialul a comparat strategia de comunicare a clubului cu metodele ministrului propagandei din regimul nazist, Joseph Goebbel.

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Disputa a izbucnit pe rețelele sociale, unde Javier Tebas a reacționat la două articole semnate de jurnaliștii Tomas Gonzalez Martin și Jesus Urdiola în publicația El Debate.

„Real Madrid TV analizează modul în care La Liga lui Tebas îi dezavantajează mereu prin programul meciurilor”

„Motivele pentru care Real Madrid continuă să depună plângeri în cazul Negreira și lupta clubului împotriva RFEF și La Liga”

Javier Tebas, în război cu Real Madrid: „Mecanisme de propagandă nazistă”

Adresându-se autorilor și făcând referire la conducerea de pe Santiago Bernabeu, președintele La Liga a scris:

„Conducerea clubului Real Madrid dirijează o orchestră de «portaCOCES» (n.r. - insultă inventată printr-un joc de cuvinte în spaniolă: «portavoz», purtător de cuvânt, și «coz», termen vulgar pentru fund), iar Real Madrid TV ține linia principală.

Partitura este întotdeauna aceeași: selectarea fazelor convenabile, repetarea prejudiciului, alimentarea suspiciunii și indicarea inamicilor.

Această metodă amintește de mecanismele de propagandă exploatate de Goebbels, ministrul Propagandei din Germania nazistă: repetiție sistematică, construirea unui inamic și subordonarea faptelor în fața narativului.

Comparația vizează aceste tehnici de propagandă, nu o ideologie și, desigur, nici suporterii madrileni”, a scris președintele La Liga pe platforma X.

Tomas Gonzalez Martin și Jesus Urdiola, pe zi ce trece devine tot mai greu să distingem articolele voastre de un comunicat al conducerii clubului Real Madrid. Mai ales tu, Tomas, ai devenit purtătorul de cuvânt oficial al acestora, ajungând chiar să folosești expresii identice cu cele pe care le-am auzit de la un înalt executiv de la Valdebebas. Se face multă referire la „surse din cadrul clubului”, dar există foarte puțină distanță față de ceea ce aceste surse doresc să transmită. Pari un papagal, dar cu tastatură. Javier Tebas, președinte La Liga

Javier Tebas: „Scenariul cere ca Real Madrid să apară mereu ca victimă”

Totodată, Tebas a vizat modul în care postul oficial al clubului reflectă arbitrajul competiției:

„Real Madrid TV este o piesă centrală a acestei mașinării. Unde este analiza completă a meciurilor din fiecare etapă? Unde sunt posibilele erori care dezavantajează alte cluburi sau cele care favorizează Real Madrid?

Scenariul cere ca Real Madrid să apară mereu ca victimă. Astfel se ajunge la extrema de a prezenta chiar și «NON-EROAREA» drept eroare și de a folosi cazul Negreira drept explicație permanentă pentru orice decizie care nu le convine.

Suspiciunea este dată drept certitudine, iar concluzia este scrisă înainte de începerea meciului”, a mai notat Tebas.

Tomás Gonzalez Martin y Jesus Urdiola , cada día resulta más difícil distinguir vuestros artículos de un comunicado de la dirección del Real Madrid.Tomas sobretodo te has convertido en su portaCOZ oficial, hasta el extremo de utilizar expresiones idénticas a las que he escuchado a un alto ejecutivo de Valdebebas. Mucha referencia a «fuentes del club», pero muy poca distancia respecto de lo que esas fuentes quieren colocar. Pareces un lorito, pero con teclado. Y para que no se confundan los protagonistas: ese alto ejecutivo cuyas expresiones reproduces NO es el mismo que llama a las redacciones de los medios pidiendo ceses de periodistas y presiona para que se aparte a ejecutivos de empresas. Son personas distintas. Y esas llamadas y esas presiones no son una historia del pasado. Son presente. Muy presente.ñ, a la de @eldebate_com no llamará, si a caso para... La dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES y Real Madrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos. Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato. La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista. Real Madrid TV es una pieza central de esa maquinaria. ¿Dónde está el análisis completo de los partidos de cada jornada? ¿Dónde están los posibles errores que perjudican a otros clubes o los que favorecen al Real Madrid? Si aplicaran a todos los encuentros la misma lupa, quizá el resultado les estropearía el guion. Pero el guion exige que el Real Madrid aparezca siempre como víctima. Y así se llega al extremo de presentar incluso el NO ERROR como error y de utilizar el caso Negreira como explicación permanente de cualquier decisión que no les guste. La sospecha se da por demostrada y la conclusión está escrita antes de que empiece el partido. Y esa misma técnica se traslada ahora a los horarios: se cuenta lo que alimenta el agravio y se oculta el contexto que permitiría comprobarlo. Pues hablemos de horarios, Tomás. Que ese alto ejecutivo que alimenta a los portaCOCES explique cuántas peticiones de cambio de horario y de día ha presentado el Real Madrid y cuántas se han atendido.(En este tema va el primero de la clasificación). Las aceptadas también. Que no cuente únicamente la que le interesa para construir la polémica de turno. Y que incluya las peticiones relacionadas con el calendario para facilitar la celebración de los eventos que la "super licencia" permite realizar en el Santiago Bernabéu. Porque para solicitar que se acomode la competición a sus necesidades tienen mucha iniciativa; para reconocer las solicitudes atendidas, bastante menos memoria. Ese es el balance que hay que publicar: qué pidió el Real Madrid, qué se le concedió y qué no pudo atenderse, con sus motivos. Los horarios afectan también al rival, a otros clubes, a los aficionados y a los compromisos audiovisuales de la competición. Una petición no se convierte en un derecho porque proceda del Real Madrid, ni una negativa demuestra una persecución. Laliga defiende a su competición. Lo que no resulta serio es pedir ajustes de días, horarios y calendario y, después, presentar cada desacuerdo como una prueba de que LaLiga perjudica al club. Si se quiere hablar de trato recibido, se cuenta TODO el trato recibido. Tomás, ahí tienes preguntas concretas para tus fuentes. Y Real Madrid TV tiene material para un programa: las solicitudes del club y las respuestas que ha recibido. Veremos si dedican a ese historial el mismo entusiasmo que a los vídeos de agravios. Después, los demás portaCOCES amplifican el mensaje. Real Madrid TV pone las imágenes, otros ponen los titulares y todos repiten la misma acusación. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 16, 2026

Real Madrid, după atacul lui Javier Tebas: „De o gravitate extraordinară”

Clubul din capitala Spaniei a reacționat ferm. Madrilenii au plasat atacul lui Tebas în contextul poziției adoptate față de dosarul plăților către arbitri.

„Real Madrid CF consideră absolut intolerabil și de o gravitate extraordinară ca persoana care ocupă două funcții de maximă responsabilitate în fotbalul spaniol să recurgă la o comparație cu metodele de propagandă ale regimului nazist pentru a discredita clubul nostru, conducerea și televiziunea sa.

Precizarea că nu se referă la ideologia nazistă nu diminuează caracterul profund jignitor, respingător din punct de vedere moral și nedemn instituțional al declarațiilor sale.

În fața lipsei unui răspuns la gravitatea extraordinară a cazului Negreira din partea celor două instituții în care Javier Tebas deține responsabilități de maximă relevanță, clubul nostru a fost nevoit să se adreseze direct UEFA pentru a cere clarificarea completă a plăților efectuate ani la rând de FC Barcelona către vicepreședintele Comitetului Tehnic al Arbitrilor și adoptarea măsurilor necesare pentru garantarea integrității competițiilor”.

Real Madrid cere demisia lui Javier Tebas: „O veritabilă plagă pentru fotbalul spaniol”

Pe lângă reînnoirea integrală a sistemului de arbitraj și a structurilor federative, Real Madrid a formulat cererea expresă de renunțare la mandate:

„Conduita repetată a lui Javier Tebas evidențiază o lipsă de neutralitate, respect și imparțialitate incompatibilă cu responsabilitățile sale instituționale.

Atacurile sale constante la adresa Real Madrid și a celor care cer transparență și regenerare constituie, în opinia clubului nostru, o veritabilă plagă pentru fotbalul spaniol”, a notat clubul, pe site-ul său oficial.

În consecință, Real Madrid CF cere demisia sa imediată ca președinte al La Liga și vicepreședinte al Federației Regale Spaniole de Fotbal. Real Madrid

Conflict fără sfârșit între Real Madrid și Javier Tebas

Acesta este al doilea comunicat emis de Real Madrid în mai puțin de o lună împotriva lui Tebas, scrie marca.com.

Precedentul conflict data din 22 septembrie, când, după derbiul cu Atletico Madrid, președintele La Liga afirmase că gruparea blanco ar trebui „să deschidă ochii pentru a vedea adevărul” și acuzase „televiziunea regimului” că alimentează o conspirație permanentă privind cazul Negreira pentru a acoperi carențele din joc.

Clubul calificase și acele intervenții drept iresponsabile și incompatibile cu rolul de reprezentant al tuturor cluburilor.

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