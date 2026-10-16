Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, a avut un dialog animat cu jurnaliștii în cadrul conferinței premergătoare meciului cu UTA Arad, din etapa #12.

Tehnicianul a respins întrebările despre FCSB și sosirea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) pe banca roș-albaștrilor.

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Reghecampf a revenit la FCSB și a debutat cu dreptul în cel de-al treilea mandat. Echipa sa a învins-o cu scorul de 1-0 pe Oțelul, în etapa precedentă din Superliga.

VIDEO. Marius Șumudică, dialog animat cu jurnaliștii: „ Oprește-te , că e o barieră!”

Deși Reghecampf risca inclusiv excluderea din fotbal, din cauza litigiului pe care îl avea cu fostul său club din Liga 1, Universitatea Craiova, antrenorul a scăpat oficial de orice sancțiune după ședința Comisiei de Disciplină din urmă cu două zile.

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu UTA Arad, Marius Șumudică a evitat să răspundă la întrebările adresate de jurnaliști despre FCSB.

Antrenorul de la CFR Cluj a fost chestionat spre finalul dialogului dacă FCSB va fi mai puternică odată cu sosirea lui Laurențiu Reghecampf, dar și despre faptul că acesta nu a fost sancționat de Comisia de Disciplină.

Reporteră: Dacă mai permiteți o întrebare…

Marius Șumudică: Nu e nicio problemă, permit, dacă vreți stăm aici până când vreți voi.

Reporteră: Dacă FCSB va fi mai puternică, acum că Reghecampf și-a stabilizat oarecum situația…

Marius Șumudică: Nu vorbesc!

Reporteră: N-a fost suspendat de către Comisia de Disciplină…

Marius Șumudică: Ți-am zis că ești pe teritoriul tău, dar oprește-te, că e o barieră! În teritoriul ăsta trebuie să prezinți buletinul ca să treci vama. Oprește-te, te rog frumos! Nu discut despre FCSB, nu discut despre domnul Reghecampf, respect toate echipele din prima ligă. Sunt un antrenor care, v-am spus, nu mă mai interesează scandalul, absolut nimic. Orice ți-aș răspunde în momentul de față, domnișoară, ar fi scos din context. Eu te înțeleg, dar ar fi scos din context și abia așteaptă să spună «A zis Șumudică nu știu ce de FCSB» sau ceva de genul ăsta. Dacă vreți să mă întrebați de CFR Cluj, cu mare plăcere vă stau la dispoziție și vă spun absolut tot, chiar și procesul de antrenament, dacă vreți să-l știți.

Alt reporter: Vin cu o completare, în ajutorul colegei mele. Din punct de vedere sportiv, în momentul de față, la ce s-a jucat în acest sezon, care ar fi mai îndreptățită dintre cele două, CFR sau FCSB, să fie în play-off?

Marius Șumudică: Trebuie să-i întrebați pe cei de la FCSB. Eu nu pot să răspund la întrebarea asta, pentru că pe mine nu mă interesează play-off-ul. Obiectivul meu nu e acesta. Dacă vom ajunge să avem șanse la play-off, mă puteți întreba în iarnă și atunci o să vă răspund. A venit un antrenor nou la FCSB, vom vedea cum se exprimă cu acest antrenor, nu pot să dau un verdict în momentul de față. Echipa mea nu e focusată pe play-off. Acum mă gândesc la meciul de la Arad.

UTA Arad - CFR Cluj se joacă duminică, de la ora 18:15, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Pentru FCSB urmează duelul cu FC Voluntari de luni, de la ora 21:00, a doua partidă a lui Laurențiu Reghecampf pe banca echipei.

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