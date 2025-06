„E anul Rapidului” Cristi Manea, încrezător în șansele giuleștenilor în lupta pentru trofee din sezonul viitor

Cristi Manea (27 de ani), fundaș la Rapid, a vorbit despre lupta la titlu din sezonul viitor.

Apărătorul alb-vișiniilor e încrezător în șansele echipei sale de a câștiga primul titlu după 22 de ani.

Rapid a avut un sezon sub așteptările fanilor, reușind să termine doar pe locul 5 în play-off și a ratat Cupa României, fiind eliminată în semifinalele competiției de Hermannstadt, scor 2-1.

Cristi Manea: „E anul Rapidului”

Giuleștenii au făcut deja câteva mutări importante în conducerea echipei, Costel Gâlcă fiind noul antrenor, iar Mauro Pederzoli ocupând funcția de director sportiv.

Cristi Manea, fundașul lateral al Rapidului, a vorbit despre șansele echipei sale de a se lupta la titlu în sezonul viitor:

„Este un campionat echilibrat, la fel ca în anii trecuţi, şi e clar că lupta se va duce până în ultima etapă. Am pierdut un meci (n.r. - cu FCSB, 1-2 pe Giulești) în care ne-au lipsit mulţi jucători, au reuşit să ne învingă, am avut şansa să câştigăm.

Orice este posibil în acest campionat, şi cred că anul acesta va fi anul Rapidului pentru trofee. Anul trecut am fost destul de aproape, dar anul acesta cred că e anul Rapidului” , a declarat Cristi Manea, conform orangesport.ro.

Un gol și 2 assist-uri în 28 de partide din acest sezon, a reușit Cristi Manea, conform Transfermarkt

Manea: „Gâlcă este un antrenor care vrea să dominăm”

Fundașul giuleștenilor a vorbit și despre numirea lui Costel Gâlcă pe banca Rapidului. Acesta și-a amintit de perioadele în care a mai colaborat cu tehnicianul, la U17 și la echipa națională:

„Am avut privilegiul să lucrez cu atâţia antrenori cu experienţă, şi cu domnul Gâlcă am lucrat la U17, la naţională, şi ţin minte că atunci când a venit dumnealui am început să jucăm mult mai bine faţă de cum jucam înainte, pentru că am jucat cu nişte naţionale mai bune ca noi şi am reuşit să le învingem”, a mai spus Manea, potrivit sursei citate.

Cristi Manea a numit principalele calități ale lui Gâlcă, menționând că acesta este un antrenor care își dorește ca echipa sa să domine meciurile:

„Este ciudat acum că, după mulţi ani, ne-am reîntâlnit, ni s-au intersectat drumurile şi mă bucur, pentru că este un om serios, profesionist desăvârşit, chiar toţi colegii am rămas uimiţi cum aleargă şi cum încă se menţine destul de bine.

Clar, un lucru foarte bun este că acum, când am început să lucrăm, parcă mi-am adus aminte cum era înainte. Şi-a păstrat principiile, vrea să jucăm fotbal, să dominăm adversarul, să avem posesia. Este un antrenor care vrea să dominăm”, a concluzionat fundașul de la Rapid.

Citește și