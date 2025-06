Lucescu nu îl place pe Louis? Gabi Balint explică de ce atacantul lui CFR a fost evitat de selecționer » Sfat crucial pentru Munteanu

Gabi Balint (62 de ani) a vorbit despre neconvocarea lui Louis Munteanu la echipa națională și a explicat cum crede că a gândit selecționerul Mircea Lucescu (79 de ani).

Fostul jucător al Stelei a venit cu această paralelă într-un interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro, realizat de Cristian Geambașu.

Gabi Balint e de părere că Louis Munteanu ar fi trebuit convocat de către Mircea Lucescu, ținând cont de evoluțiile sale din sezonul trecut.

Gabi Balint: „Trebuia chemat la naționala mare”

În cadrul dialogului cu GOLAZO.ro, Gabi Balint a fost întrebat despre atacantul naționalei U21 și și-a exprimat opinia pe acest subiect.

„Din capul locului, Louis Munteanu era sortit naționalei de tineret. Nu cred că Mircea Lucescu se baza pe el, fiind și conservator. Selecționerul a avut încredere în atacanții pe care i-a preluat de la Iordănescu, cei care au dus campania Euro și turneul final.

Nu cred că nu îl place, pur și simplu a avut încredere mai mare în ceilalți atacanți pe care s-a bazat până acum. L-am văzut pe Louis Munteanu cu Italia la U21, nu și-a creat ocazii de gol, a mai ratat și penalty-ul acela. Dar cu Spania a înscris un gol superb”, a declarat Gabi Balint, în cadrul interviului.

GOLAZO.ro a dezvăluit de ce Louis Munteanu a devenit indisponibil pentru meciul Austria - România. Golgheterul Ligii 1 s-a accidentat pentru că nu a respectat programul de antrenament.

Selecționerul îl lua în calcul chiar pentru a fi titular în meciul pierdut de „tricolori”, mai ales datorită modului în a interpretat tactic ceea ce atacanților li s-a cerut în pregătirea meciului cu Austria.

Gabi Balint: „Să învețe să bată penalty”

Fostul internațional român i-a oferit și un sfat tânărului atacant de la CFR Cluj.

„I-aș recomanda să învețe să bată penalty dacă vrea să mai execute în viitor. Are un procent slab de reușită. Și eu am învățat după ce am ratat 3 la rând când eram la Steaua. Apoi în Spania, la Burgos, le-am marcat pe toate, vreo 7 din câte știu.

Louis este un marcator, simte golul. Cred că face un efort și din punct de vedere tactic. Și pentru că lucrează cu Dan Petrescu, nu se pune problema să nu fie disciplinat. La Petrescu, cine nu se subordonează e aut imediat din echipă. Clar trebuie chemat la naționala mare, a fost liderul la U21 ”, a precizat Gabi Balint.

