Kubica a câștigat Le Mans! Fostul pilot din Formula 1, victorie istorică la 14 ani de la accidentul teribil care i-a marcat viața: a suferit 42 de fracturi

Robert Kubica (40 de ani), fostul pilot din Formula 1, a câștigat cursa de 24 de ore de la Le Mans.

Pilotul polonez a condus o mașină Ferrari înscrisă în cursă în regim privat.

Robert Kubica, campion la Le Mans

Echipajul cu numărul 83 AF Corse Ferrari 499P a câștigat cursa cu 14,084 secunde înaintea mașinii cu numărul șase, Porche 953, condusă de francezul Kevin Estre.

Robert Kubica a fost considerat unul dintre cei mai buni piloți din Formula 1, însă un accident teribil petrecut în anul 2011 i-a schimbat complet viața, acesta rămânând cu anumite sechele la brațul drept.

Maşina cu numărul 51 Ferrari 499P, care a fost condusă de Antonio Giovinazzi a ocupat locul al treilea în competiția de la Le Mans.

„A fost o săptămână solicitantă, am făcut totul posibil. Am rămas concentraţi când a trebuit să forţăm şi când nu, am avut grijă de pneuri.

Sunt fericit pentru mine, pentru colegii mei, pentru AF Corse şi pentru Ferrari, care a câştigat de trei ori consecutiv. Nu ne-am fi putut dori un scenariu mai bun”, a declarat Robert Kubica, pentru TNT Sports.

Pilotul polonez a reușit această performanță având probleme de mișcare la brațul care i-a rămas afectat după accident, fapt ce face performanța sa cu atât mai importantă.

Robert Kubica, accident șocant în 2011: 42 de fracturi

În urmă cu 14 ani, pe 6 februarie 2011, pilotul polonez a fost implicat într-un accident teribil în timpul unui raliu organizat în Andorra. Acesta a pierdut controlul mașinii, s-a lovit de un zid și a intrat într-o balustradă care a străpuns automobilul.

Kubica a suferit o amputație parțială a antebrațului drept, fracturi la cotul, umărul și piciorul drept, precum și pierderi semnificative de sânge.

Echipajului de salvare i-a luat peste o oră să îl scoată din mașină, iar ulterior a fost transportat la spital pentru o operație care a durat 12 ore. În total, acesta a suferit 17 operații ca urmare a accidentului.

Kubica a dezvăluit că a suferit 42 de fracturi. Timp de jumătate de an, acesta nu s-a putut mișca.

„Sincer, nu-mi amintesc prea multe din ce s-a întâmplat pentru că am fost în comă atât de mult timp. Am ajuns la spital cu un litru și jumătate de sânge, în timp ce un corp uman are șase sau șapte. Partea dreaptă a corpului meu era complet distrusă. Aveam 42 de fracturi și de la degetul de la picior până la cot eram complet rupt.

Timp de șase sau șapte luni nu am simțit nimic și nu m-am putut mișca. Încercam să-mi mișc degetul, dar puteam să o fac și era o senzație pe care doar cei care au experimentat-o ​​o pot înțelege.”, a declarat Kubica, citat de planetf1.com.

În ziua în care am reușit, am simțit o bucurie absurdă. Robert Kubica

Pilotul a revenit în curse la doi ani de la evenimentul tragic, bifând participări la raliuri. În 2019 a revenit în Formula 1, ca pilot al echipei Williams. Acesta a adus singurul punct echipei, în Marele Premiu al Germaniei.

