Ce îl alarmează pe Chivu Semnul care îi dă și mai multă încredere lui Lazio în duelul cu Inter
Cristi Chivu, în timpul ultimului meci, Inter - Fiorentina 2-1. Foto: Imago
Campionate

Ce îl alarmează pe Chivu Semnul care îi dă și mai multă încredere lui Lazio în duelul cu Inter

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 27.10.2026, ora 06:45
alt-text Actualizat: 27.10.2026, ora 06:45
  • Cristi Chivu și Inter rămân neînvinși după opt etape, dar la fel sunt Gattuso și Lazio, care au tot 22 de puncte. 
  • Ce s-a întâmplat ultima oară când lazialii au fost invincibili în primele opt meciuri de Serie A. Ce spune Gattuso. 
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Inter a revenit încă o dată, a răsturnat pe „Meazza” rezultatul contra Fiorentinei, de la 0-1 la 2-1 cu ambele goluri în prelungiri.

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Dar și Lazio a învins în weekend cu același scor, 2-1 pe „Olimpico” în fața Parmei.

Ultima dată când Lazio era invincibilă în primele 8 etape a cucerit titlul

Campionii nerazzurri își păstrează ritmul alert, au șapte victorii și un egal, fără înfrângere, însă nu scapă de biancocelesti. Și ei au același parcurs, tot 22 de puncte din maximum 24.

Diferența e făcută doar de golaveraj momentan. Iar diferența e mică:

  • +13 Inter. 
  • +11 Lazio. 

Pe acest fond, un semn le dă și mai multă încredere jucătorilor din capitală.

E pentru a 6-a oară în istorie când lazialii nu pierd în primele opt etape. Ultima dată s-a întâmplat în 1999-2000, conform OptaPaolo.

Atunci, cu Sven Goran Eriksson antrenor, au cucerit titlul, al doilea și ultimul!

Au lăsat în urmă Juventus (locul 2), Milan (3) și Inter (4).

În acea ediție, aveau cinci succese și trei remize după opt runde. Acum au șapte victorii.

Gattuso, surprinzător, despre Lazio: „Nu meritam să fim atât de sus”

Gennaro Gattuso, unicul care-i rezistă lui Cristi Chivu în primele luni ale sezonului, spune ce are nevoie Lazio pentru a continua la fel:

„Îmi place cum se antrenează această echipă pentru meciuri. Jocul nostru a crescut, ceea ce nu poate decât să mă bucure.

Kenneth Taylor a înscris pentru Lazio la 2-1 cu Parma. Foto: Imago Kenneth Taylor a înscris pentru Lazio la 2-1 cu Parma. Foto: Imago
Kenneth Taylor a înscris pentru Lazio la 2-1 cu Parma. Foto: Imago

Suntem în formă bună, capabili să le provocăm probleme tuturor adversarilor.

Cel mai important e să ne păstrăm ritmul. Dacă jucăm lent, suntem ineficienți”.

Antrenorul surprinde cu sinceritatea sa: „Nu meritam să fim atât de sus, dar asta nu ne deranjează prea tare. Vrem să scriem o pagină frumoasă în istoria clubului”.

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