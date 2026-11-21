Robert Ilyeș (52 de ani), antrenorul Olimpiei Satu Mare, a lansat acuzații grave și a folosit un limbaj vulgar la conferința de presă de după înfrângerea cu Concordia Chiajna, scor 1-2.

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Tehnicianul a susținut că Denis Dumitrașcu, căpitanul oaspeților, i-ar fi făcut un gest obscen după golul victoriei, marcat din penalty în prelungiri. Ilyeș a criticat și arbitrajul.

Robert Ilyeș, despre gestul lui Denis Dumitrașcu: „ M-a provocat!”

Olimpia Satu Mare a deschis scorul în minutul 19, prin Cornel Ardei, însă Concordia Chiajna a întors rezultatul în repriza secundă.

Oaspeții au egalat prin Santi Samanes, în minutul 73, iar Robert Ion a marcat golul victoriei din penalty, în prelungiri.

„Și la ultima fază, la care am luat gol... Chiar trebuie să spun! Trebuie să știe toată lumea! Nu se poate ca un jucător care e fericit că a marcat echipa lui să vină la mine la bancă, să mă provoace.

Mă provoacă și îmi arată c*****e... Dumitrașcu. Din păcate, acasă la mine, dacă un jucător are tupeu să facă așa ceva... Chiar dacă vine acum să își ceară scuze, nu primesc așa ceva!”, a declarat Robert Ilyeș.

I-am tratat frumos, nu am avut niciun clinci cu antrenorul lor, nici cu arbitrii. Dar să se întâmple așa ceva, un jucător să facă un asemenea gest la mine acasă, îmi este foarte rușine! Robert Ilyeș, antrenorul Olimpiei Satu Mare

Antrenorul Olimpiei consideră că echipa sa merita cel puțin un rezultat de egalitate.

„Am întâlnit o echipă cu calitate, jucători cu calități foarte bune, dar eu cred că am făcut un meci destul de bun. Am avut 1-0, am controlat jocul în prima repriză.

Ocaziile se răzbună, pentru că nu am marcat al doilea gol și, din păcate, în repriza a doua, după ce ei au făcut schimbările, s-a rupt echilibrul.

Pot să spun că am pierdut nemeritat. Am avut ocazie singur cu portarul în minutul 90, dar am avut și penalty clar când Vida a fost împins la o centrare, nu poate să joace mingea.

Vine minutul 94, când arbitrul și-a bătut joc de munca unei echipe, a unui club”, a spus antrenorul.

18 este locul ocupat de Olimpia Satu Mare în Liga 2, cu 9 puncte acumulate după 14 etape.

Ilyeș a continuat criticile la adresa brigăzii de arbitri conduse de Andrei Florin Vremăroiu, susținând că fazele asemănătoare au fost judecate diferit.

„Nu se poate, de la început până la sfârșit, să ai măsură dublă. Noi, când trebuia să primim penalty, nu am primit...

Știam că nu o să ne ajute arbitrii, știam, sunt în fotbal de atâta timp, aud și eu multe, dar nu se poate ca o delegație să fie în asemenea hal.

La orice contact pentru ei, cum plângeau, dădeau fault. Când era fault pentru noi, luau altă măsură”, a mai declarat Ilyeș.

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