Sophie Cunningham (30 de ani), vedeta din WNBA, e propunerea neașteptată pentru rolul Bond Girl, din următorul film James Bond.

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Riley Gaines, fostă înotătoare, în prezent activistă conservatoare americană, a nominalizat-o public pe jucătoarea de la Indiana Fever pentru rolul partenerei agentului 007.

Sophie Cunningham, propusă pentru noua Bond Girl

Gaines a publicat pe platforma X mai multe fotografii cu Sophie Cunningham, realizate pentru revista Maxim.

Mesajul care însoțea imaginile a fost scurt: „My nomination for the next Bond girl” (n.r. - „Nominalizarea mea pentru următoarea Bond Girl”).

My nomination for the next Bond girl https://t.co/ElJY2pX3hw — Riley Gaines (@Riley_Gaines_) November 18, 2026

O zi mai târziu, Cunningham a reacționat la propunere și a confirmat că este interesată de rol.

„Okay but for real… I want to be the next Bond girl. Someone help!” (n.r. - „OK, dar serios… Vreau să fiu următoarea fată Bond. Cineva să mă ajute!”), a scris baschetbalista pe X.

okay but for real… I want to be the next Bond girl. Someone help! — Sophie Cunningham (@sophaller) November 19, 2026

Cine e Sophie Cunningham

Sophie Cunningham este o jucătoare profesionistă de baschet care evoluează în WNBA. A fost selectată în 2019 de Phoenix Mercury, în runda a doua a draftului, cu a 13-a alegere.

A petrecut mai multe sezoane la Phoenix Mercury, înainte de a ajunge la Indiana Fever. În echipa din Indianapolis a evoluat alături de Caitlin Clark, una dintre cele mai cunoscute jucătoare ale baschetului feminin american.

În afara activității din WNBA, Cunningham a dezvoltat și proiecte media și comerciale. Este co-prezentatoare a podcastului No Hesitation, realizat împreună cu antrenorul de baschet Drew Hanlen, și a lucrat ca analist de studio pentru USA Network.

În 2026, a participat pentru prima dată la ediția Sports Illustrated Swimsuit și a devenit imaginea unei coperte Maxim.

De ce e supranumită MAGA Barbie

Sophie Cunningham este cunoscută în spațiul public american și sub porecla „MAGA Barbie”, o poreclă care face trimitere atât la aspectul său fizic, cât și la pozițiile sale publice asociate unor teme promovate de mișcarea conservatoare americană.

Termenul combină referința la sloganul „Make America Great Again”, asociat lui Donald Trump, cu imaginea glamour a baschetbalistei.

Porecla a contribuit la vizibilitatea sa dincolo de WNBA, transformând-o într-un personaj prezent atât în presa sportivă, cât și în dezbaterile culturale și politice din Statele Unite.

PRO ȘI CONTRA Sophie Cunningham ca noua Bond Girl

Nominalizarea nu a fost primită cu entuziasm de toată lumea. Unii fani au apreciat ideea, considerând că o sportivă cu pregătire fizică și o personalitate puternică ar putea aduce ceva diferit rolului tradițional de Bond Girl.

Unul dintre argumentele apărute în comentariile online a fost experiența sa sportivă. Cunningham ar putea face mai credibile anumite scene de acțiune și luptă.

Alții au atras atenția asupra unui obstacol important: lipsa experienței actoricești.

Un motiv pentru care numele lui Sophie Cunningham a iscat atât de multe reacții este implicarea sa în dezbaterile politice din Statele Unite.

Jucătoarea și-a exprimat public opoziția față de participarea femeilor transgender în competițiile sportive feminine, argumentând că dorește să protejeze oportunitățile și siguranța sportivelor.

Cunningham a explicat că nu se consideră o persoană care urăște comunitatea transgender și că dorește să își exprime punctul de vedere fără ca acesta să fie interpretat drept ostilitate față de anumite persoane.

Sophie a primit sprijin public din partea lui Donald Trump, care a făcut referiri laudative la adresa ei în aparițiile electorale.

Robert Pattinson, noul James Bond. Care sunt numele vehiculate pentru Bond Girl

Discuția despre următoarea Bond Girl a devenit mult mai intensă după anunțul privind distribuirea lui Robert Pattinson în rolul agentului 007.

Pattinson îi îi ia locul lui Daniel Craig, care a jucat în ultimele 5 filme ale seriei și și-a încheiat aventura cu No Time to Die, lansat în 2021.

Pattinson va fi protagonistul celui de-al 26-lea film oficial al francizei.

Printre numele vehiculate în discuțiile despre partenera lui Bond se numără:

Margaret Qualley, menționată drept favorită în unele piețe de predicții.

Sydney Sweeney, deja prezentă în numeroase discuții despre rol.

Anya Taylor-Joy, actriță cu experiență în producții de acțiune și thriller

Zendaya, unul dintre cele mai cunoscute nume ale noii generații de la Hollywood.

Florence Pugh, actriță cu experiență în filme de acțiune și francize cinematografice importante.

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