- Marius Șumudică le-a transmis jucătorilor că meciul cu Oțelul, scor 3-2, ar fi ultimul pentru el pe banca echipei CFR Cluj.
- Reacția lui Andrei Cordea, în rândurile de mai jos.
Decizia tehnicianului ar fi una surprinzătoare, echipa fiind neînvinsă de 4 etape în Liga 1, în timp ce patronul Ioan Varga a confirmat de mai multe ori că Șumudică va continua în Gruia.
Andrei Cordea: „Mister și-a luat la revedere de la noi”
Autor al unei „duble”, Cordea a anunțat după meci că antrenorul le-ar fi dat jucătorilor de înțeles că va părăsi echipa.
„Mulțumesc pentru felicitări. Personal sunt bine, mă simt bine, continui să-m fac treaba pe teren și, colectiv, cred că meritam să câștigăm
Îmi pare rău și pentru Mister că a plecat. Nu știu dacă mai vine la interviu, și-a luat la revedere de la noi, îi mulțumim. Ne-am simțit foarte bine alături de el și îi mulțumim pentru tot.
(n.r - Știați deja, v-a spus ceva?) Ne-a spus astăzi, ne-a dat ceva de înțeles înainte de meci, dar nu a zis că va pleca 100%. Ne-a spus acum după meci și îi mulțumim pentru tot”, a declarat Cordea după meci, la Prima Sport.