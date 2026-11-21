Marius Șumudică le-a transmis jucătorilor că meciul cu Oțelul, scor 3-2, ar fi ultimul pentru el pe banca echipei CFR Cluj.

Reacția lui Andrei Cordea, în rândurile de mai jos.

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Decizia tehnicianului ar fi una surprinzătoare, echipa fiind neînvinsă de 4 etape în Liga 1, în timp ce patronul Ioan Varga a confirmat de mai multe ori că Șumudică va continua în Gruia.

Andrei Cordea: „Mister și-a luat la revedere de la noi”

Autor al unei „duble”, Cordea a anunțat după meci că antrenorul le-ar fi dat jucătorilor de înțeles că va părăsi echipa.

„Mulțumesc pentru felicitări. Personal sunt bine, mă simt bine, continui să-m fac treaba pe teren și, colectiv, cred că meritam să câștigăm

Îmi pare rău și pentru Mister că a plecat. Nu știu dacă mai vine la interviu, și-a luat la revedere de la noi, îi mulțumim. Ne-am simțit foarte bine alături de el și îi mulțumim pentru tot.

(n.r - Știați deja, v-a spus ceva?) Ne-a spus astăzi, ne-a dat ceva de înțeles înainte de meci, dar nu a zis că va pleca 100%. Ne-a spus acum după meci și îi mulțumim pentru tot”, a declarat Cordea după meci, la Prima Sport.

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