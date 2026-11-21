Dinamo a ales stadionul „1 Mai” din Slobozia pentru meciul cu Petrolul după ce a aflat că Arena Națională se închide o perioadă.

Arena renovată la începutul anului, e mică și înghesuită, iar de la masa presei câțiva stâlpi obturează vederea spre teren.

Odată ce treci cu privirea de ei, vezi ce are Slobozia mai bun de oferit: un gazon impecabil.

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Stadionul „1 Mai” din Slobozia unde Dinamo joacă împotriva Petrolului arată ca o arenă făcută din bucăți.

Tribune din bucăți mici, sparte de trepte de acces, spațiu puțin, plus o pistă de atletism care ține publicul la distanță de teren. Doar tribuna a doua e întinsă, acolo au și luat loc fanii lui Dinamo.

Renovarea de la începutul anului i-a dat o față nouă, dar senzația de înghesuială a rămas.

De la masa presei, un stâlp gros îți taie vederea spre anumite porțiuni ale terenului. În funcție de locul pe care îl prinzi, trebuie să te apleci într-o parte ca să urmărești faza până la capăt.

Lecția de la Slobozia e pe teren

Gazonul arată totuși impecabil. Suprafața e uniformă, iar iarba e deasă pe toată întinderea terenului. Inclusiv în fața porților, acolo unde uzura se vede prima, covorul de iarbă arată foarte bine. Impecabil nu e un cuvânt mare pentru a descrie ceea ce se vede.

Comparația cu Arena Națională vine firesc. Pe cel mai mare stadion al țării, gazonul reintrat în discuție după schimbarea din septembrie avea deja, la început de noiembrie, mai multe zone în care se vedea pământul.

La Slobozia, unde evoluează o echipă modestă de L2, oamenii care întrețin terenul au pregătit pentru Dinamo - Petrolul o suprafață pe care multe echipe din Superligă și-ar dori să joace acasă. Iar îngrijitorii Arenei Naționala ar putea lua lecții de la cei de aici.

FOTO: Gazonul de pe Arena Națională, înaintea meciului România - Polonia din Liga Națiunilor

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