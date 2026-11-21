Istvan Kovacs a stârnit mari controverse prin deciziile luate în timpul partidei dintre CFR Cluj și Oțelul Galați.

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În ultimele minute din prima repriză, arbitrul a acordat un penalty discutabil în favoarea ardelenilor, iar ulterior l-a eliminat pe Miguel Silva pentru proteste, deși reacția jucătorului gălățean nu a părut a fi una exagerată.

Istvan Kovacs, decizii controversate în CFR Cluj - Oțelul Galați: „În Europa nu ar fi făcut așa ceva”

„Centralul” a dictat lovitură de la 11 metri în minutul 42, după un duel între Drazic și Pedro Nuno, în care cei doi jucător s-au ținut reciproc.

Cordea a transformat penalty-ul două minute mai târziu, iar apoi Kovacs i-a arătat al doilea galben lui Miguel Silva, deși reluările au prezentat un dialog obișnuit, fără agresivitate, între arbitru și jucătorul Oțelului.

Silva văzuse primul avertisment în minutul 24.

Cele două decizii ale lui Istvan Kovacs au atras critici serioase din partea lui Mădălin Negoiță, cel care a comentat partida la Prima Sport.

„Îl elimină pe Miguel Silva, îi dă al doilea galben. Nu cred că era cazul, sincer. OK, toate sunt acoperite de regulament, dar... strică meciul. Miguel Silva era foarte pașnic, jocul era întrerupt.

Uite, ți se pare ție că ăsta e protest de galben? Hai să fim serioși... Uită-te tu la Miguel Silva. Ce poate să spună atât de rău pentru a-i da galben? Totuși, al doilea galben îl dai când e ceva serios.

Nu înțeleg de ce face Istvan Kovacs asta, sincer. Era pașnic, nu cred că a fost ceva, nu a înjurat... Cred că a spus doar câteva cuvinte și a ridicat din umeri. Așa poți să-i elimini pe toți, că toți mai vociferează.

După ce că dai un penalty cum l-ai dat, mai dai și al doilea galben? Urât! Urât pentru cel mai bun arbitru din România.

N-are treabă CFR-ul aici. Pur și simplu Istvan Kovacs e... cum nu trebuie să fie la meciul ăsta. Va scrie în raport că l-a înjurat sau ceva, probabil. Dar e cuvântul lui împotriva cuvântului jucătorului.

Eram aici la câțiva metri, n-a zis nimic băiatul. Poate dacă n-am fi văzut faza, dar chiar am văzut-o de la început, nici măcar nu s-a dus la el, doar erau acolo. Nu cred că a fost agresiv sau ceva.

Nu dai al doilea galben niciodată! Și Istvan Kovacs n-ar fi făcut așa ceva în Europa, niciodată”, a transmis comentatorul Mădălin Negoiță, la Prima Sport.

Criticile comentatorului TV au continuat și în startul reprizei secunde.

„Nu mai vreau să vorbesc despre arbitraj. Absolut gratis... Sau nu chiar, dar... nu vreau să mai vorbesc despre arbitraj. Ce să mai vorbești? Ce să mai spui?

Penalty-ul îl lăsăm deoparte. OK, se mai dau, nu se dau... Deși sunt convins că într-un meci de Champions League nu ar fi dat niciodată.

Dar eliminarea aia... Repet, am văzut toată faza, nu a spus nimic Miguel Silva, o fi spus că de ce a dat, dar în niciun caz nu dai al doilea galben. Nici la Liga 3 nu dai”, a adăugat ulterior comentatorul.

12 cartonașe galbene a dictat Istvan Kovacs în meciul CFR Cluj - Oțelul Galați 3-2. Doi jucători (câte unul de la fiecare echipă) și un oficial al Oțelului au fost eliminați

Istvan Kovacs, „duel” și cu Marius Șumudică

În minutul 55, antrenorul CFR-ului a protestat după o minge ieșită în aut, în urma unui duel între jucători.

Arbitrul s-a îndreptat spre margine, Șumudică i-a transmis că nu a făcut nimic, în timp ce replica lui Kovacs s-a auzit pe transmisie. „Ai grijă!”, a strigat „centralul” spre tehnician.

În minutul 62, Kovacs i-a arătat al doilea galben și lui Renato Pantalon, după un fault ușor, stârnind din nou reacții din partea comentatorilor:

„Ce arbitraj avem în seara asta… Vai de capul meu”, a precizat din nou Negoiță.

„Da, penibil Istvan Kovacs”, a continuat celălalt comentator, Cătălin Berindean.

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