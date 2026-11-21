Cristian Sîrghi (39 de ani), directorul sportiv al Oțelului Galați, a criticat arbitrajul după partida cu CFR Cluj, scor 2-3, din etapa #16 a Ligii 1.

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În ultimele minute din prima repriză, arbitrul a acordat un penalty discutabil în favoarea ardelenilor, iar ulterior l-a eliminat pe Miguel Silva pentru proteste, deși reacția jucătorului gălățean nu a părut a fi una exagerată.

Oficialul gălățenilor a contestat eliminarea lui Silva și a dezvăluit ce i-ar fi spus portughezul lui Kovacs.

Cristian Sîrghi, despre eliminarea lui Miguel Silva: „Asta a fost toată discuția”

Potrivit lui Sîrghi, Miguel Silva a primit al doilea cartonaș galben după ce i-a reproșat arbitrului o decizie cu care nu era de acord.

„A văzut toată lumea ce s-a întâmplat. Mi-e greu și să îmi găsesc cuvintele. Pot doar să vorbesc despre al doilea galben.

Probabil ați avut și un prim-plan cu Miguel Silva. L-am întrebat și eu, ca să fiu sigur că nu au fost alte cuvinte, și mi-a explicat foarte clar.

«It's no penalty, don't be a bad guy» (n.r. - «Nu e penalty, nu fi un tip rău»).

Și apoi a întrebat: «Bad guy?». Și i-a arătat al doilea galben. Asta a fost toată discuția”, a declarat Cristian Sîrghi, la Prima Sport.

Directorul sportiv al Oțelului a criticat numărul mare de cartonașe acordate.

„În campionat, nu știu, faulturile sunt mult mai ușor date. Pe de altă parte, atât de multe galbene...

Nu mai ai ce să faci, istoria e scrisă. Rămâne un meci negru, în care putem să vedem 13 galbene, două roșii...

Vedem comisia sau cei care sunt abilitați să observe și randamentul arbitrilor, pentru că unii poate nu înțeleg că un meci ca acesta poate să cântărească foarte, foarte greu.

Și nu în economia acestui joc, ci în cea a meciurilor care urmează. Te privează de un jucător pe care nu îl poți folosi etapa viitoare, jucătorii sunt cu încrederea la cote foarte scăzute. Ce pot să spun?”, a mai declarat Sîrghi.

12 cartonașe galbene a dictat Istvan Kovacs în meciul CFR Cluj - Oțelul Galați 3-2. Doi jucători (câte unul de la fiecare echipă) și un oficial al Oțelului au fost eliminați

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