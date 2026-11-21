Momente teribile în calificările Marelui Premiu al Portugaliei la MotoGP. Diogo Moreira a fost protagonistul unui accident extrem de violent, după ce a fost aruncat peste ghidonul motocicletei Honda, într-un highside spectaculos produs pe circuitul de la Portimao.

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Brazilianul s-a ridicat singur, spre ușurarea celor prezenți, și a reușit să continue sesiunea de calificări.

Steag roșu în MotoGP, după ce Diogo Moreira a fost aruncat violent de pe motocicletă!

Circuitul Autodromo Internacional do Algarve a fost scena unui moment terifiant.

Diogo Moreira, pilotul echipei LCR Honda, a suferit o căzătură violentă în prima parte a calificărilor pentru Marele Premiu al Portugaliei, după ce a pierdut controlul motocicletei într-unul dintre cele mai dificile momente ale sesiunii.

Incidentul s-a produs în Q1, în ultimul viraj al circuitului, când pilotul brazilian încerca să profite de condițiile în schimbare ale pistei.

Condițiile de pe circuitul de la Portimao au complicat considerabil misiunea piloților. După ploaia căzut, asfaltul începuse să se usuce, însă anumite porțiuni rămâneau extrem de alunecoase.

Piloții au fost nevoiți să gestioneze o tranziție dificilă între pneurile de ploaie și cele slick, iar Diogo Moreira a ales să continue pe pneuri de uscat.

Brazilianul traversa o perioadă excelentă a calificărilor. Cu puțin peste un minut înainte de finalul Q1, acesta reușise să urce pe prima poziție, cu timpul de 1:40.612.

Apoi a venit momentul care a îngrozit întreg paddock-ul.

La ieșirea din ultimul viraj, Moreira a ajuns cu motocicleta pe o porțiune încă umedă, în zona exterioară a pistei. Roata din spate a pierdut aderența, iar motocicleta a reacționat brusc, proiectându-l pe pilot în aer.

Brazilianul a fost aruncat peste motocicletă, într-un highside deosebit de violent. A aterizat puternic pe asfalt și a alunecat către zona de pietriș, în timp ce motocicleta lui s-a rostogolit de mai multe ori.

Direcția de cursă a intervenit imediat, iar sesiunea a fost întreruptă cu steag roșu.

Moreira s-a ridicat singur. Primele informații despre starea pilotului

În ciuda violenței căzăturii, Diogo Moreira s-a ridicat instant fără să prezinte semne evidente ale unor răni grave.

A părăsit zona accidentului și s-a întors în paddock cu ajutorul unui scuter.

După revenirea în garaj, pilotul LCR Honda a continuat calificările cu motocicleta de rezervă.

În Q2, însă, nu a mai reușit să țină pasul cu principalii pretendenți la pole position. Moreira a încheiat sesiunea pe locul 11, cu timpul de 1:38.867.

Potrivit crash.net, Lucio Cecchinello, șeful echipei LCR Honda, a oferit informații despre starea brazilianului:

„Este bine. A avut o căzătură urâtă, dar, din fericire, nu are nicio accidentare, nicio vânătaie, nimic” .

Acesta a precizat că medicul MotoGP, Angel Charte, l-a consultat pe pilot, iar Moreira urma să își schimbe echipamentul pentru a putea reveni în competiție.

Cecchinello a explicat și cum a perceput pilotul momentul accidentului. Moreira și-ar fi dat seama că a avut prea multă încredere în porțiunea albă de pe marginea pistei.

One of the BIGGEST highsides you’ll ever see 😱 Thankfully there was a big thumbs up from Diogo Moreira afterwards 👍 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/2YA0euprFg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026

Marc Marquez, îngrozit de căzătura brazilianului

Marc Marquez, aflat în zona boxelor, a urmărit momentul în care Moreira a fost proiectat de pe motocicletă. Reacția spaniolului a fost surprinsă de camerele video, iar amploarea căzăturii l-a îngrozit vizibil.

Marquez a vorbit ulterior despre condițiile de pe circuit și despre impactul pe care accidentul l-a avut asupra celorlalți concurenți:

„A fost o sesiune de calificări dificilă, mai ales după accidentul mare al lui Moreira. Cred că toată lumea a fost mai precaută!”, a declarat pilotul Ducati.

Între cei doi a existat și un moment mai relaxat după calificări. Marquez a mimat cu brațele zborul spectaculos al brazilianului, într-o interacțiune care a arătat că Moreira era în regulă.

Pole position-ul Marelui Premiu al Portugaliei i-a revenit lui Marco Bezzecchi, care a stabilit un nou record al circuitului, cu 1:37.201.

Marc Marquez a ocupat poziția secundă, iar Fabio Di Giannantonio a completat prima linie a grilei.

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