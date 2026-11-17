România va întâlni Bosnia și Herțegovina astăzi, 17 noiembrie, de la ora 21:45, în ultima etapă a Ligii Națiunilor.

Partida se va disputa pe stadionul Bilino Polje, din Zenica.

Află în rândurile de mai jos unde poate fi urmărită confruntarea.

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Selecționata lui Gică Hagi vine după victoria obținută în fața Poloniei, scor 2-1, pe Arena Națională, prima din actuala ediție a competiției.

„Tricolorii” vor încerca să evite ultimul loc în grupă și retrogradarea directă în Liga C.

Cine transmite la TV meciul Bosnia - România

Partida dintre Bosnia și România va fi transmisă în direct pe Antena 1 și va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Cu trei puncte acumulate în primele cinci etape, România ocupă ultima poziție în grupa B4 a Ligii Națiunilor.

Pentru a încheia grupa pe locul trei, naționala pregătită de Gică Hagi trebuie să câștige la Zenica, iar Polonia să nu învingă Suedia.

În cazul în care va termina pe locul patru, România va disputa un baraj pentru menținerea în Liga B.

Clasamentul grupei B4 din Liga Națiunilor:

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Suedia 5 13 2 Bosnia și Herțegovina 5 8 3 Polonia 5 4 4 România 5 3

Selecționerul României nu se va putea baza pe Tudor Băluță, suspendat pentru cumulul de cartonașe galbene. În schimb, Răzvan Marin revine după suspendarea ispășită la partida cu Polonia.

Gică Hagi a decis să nu-l includă în lotul de meci pe Ianis Stoica, fotbalist care a debutat la prima reprezentativă în partida de sâmbătă.

Rezultatele României în actuala ediție a Ligii Națiunilor

Suedia - România 2-1

România - Bosnia 2-4

Polonia - România 6-0

România - Suedia 0-1

România - Polonia 2-1

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