Lukasz Szukala (42 de ani), noul director sportiv al celor de la FCSB, a vorbit despre strategia pe care vrea să o implementeze la clubul roș-albastru.

Fostul internațional polonez a explicat ce modele de management a studiat în ultimii ani și cum se va implica în campania de transferuri.

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Fostul internațional polonez, care a evoluat la FCSB în perioada 2012-2015, a fost prezentat oficial alături de Raul Rusescu, noul șef al academiei clubului.

Lukasz Szukala, despre modelul pe care vrea să-l implementeze la FCSB: „Trebuie să găsim drumul nostru”

Szukala a dezvăluit că două dintre cluburile care l-au impresionat în ultimii ani sunt Hoffenheim, din Germania, și Union Saint-Gilloise, din Belgia.

„În ultimii 3 ani am vizitat aproape 30 de cluburi, nu numai la meci, am stat câteva zile. Sunt niște cluburi în Germania care lucrează bine. Modelul lui Hoffenheim este fantastic, și pe partea de căutare de jucători.

La fel și Saint-Gilloise, care are un sistem extrem de bun. Sunt multe sisteme noi, trebuie să găsim drumul nostru”, a declarat Lukasz Szukala.

Noul director sportiv al roș-albaștrilor a explicat însă că nu își propune să preia în totalitate modelul unui alt club.

„Nu trebuie să ne gândim la ideea lui Hoffenheim. Trebuie să ne gândim la clubul nostru și unde suntem. E un club complet diferit, cu o structură complet diferită.

Lucrez foarte mult cu datele de bază, cu psihologie. Eu nu sunt fanul copiatului, trebuie să găsești drumul tău. În orice țară poți să pui aceeași strategie, în niște țări merge bine, în altele nu merge.

În Germania e un pic altfel decât în România, atunci trebuie să te adaptezi la ce ai și cum este. Atunci noi trebuie să avem ideea noastră, filosofia și acolo trebuie să mergem”, a mai spus acesta.

101 meciuri a disputat Lukasz Szukala în tricoul celor de la FCSB. Fostul fundaș are și 17 selecții la echipa națională a Poloniei

Cum va lucra Lukasz Szukala cu Laurențiu Reghecampf la FCSB

Fostul fundaș central a explicat și cum va colabora cu antrenorul roș-albaștrilor în privința identificării jucătorilor pentru campaniile de transferuri.

„Noi o să lucrăm ca o echipă. Îmi place să vorbesc cu mai multe departamente, să găsim un drum. Vom analiza jucătorii pe care îi primim, vom face un profil al jucătorilor de care avem nevoie.

Vom propune jucătorii antrenorului, iar el va lua decizia mai departe”, a mai spus acesta.

Ne-am educat, am vizitat foarte multe cluburi. Să fii aici mi se pare și o șansă, cunosc foarte multă lume. E plăcut. E un avantaj. Știm situația cu domnul Becali, am purtat discuții, am stabilit niște lucruri. Suntem aici să ajutăm, să muncim, să găsim același drum Lukasz Szukala, noul director sportiv al FCSB

Lukasz Szukala: „Trebuie să avem o structură, un plan”

Szukala a făcut o paralelă între situația actuală a echipei și cea din 2012, când a ajuns la formația roș-albastră în calitate de jucător.

„Am făcut o analiză cu Reghecampf și cu Raul. E un club unde e presiune, sunt obișnuit ca jucător. Trebuie să fim pozitivi.

Când am venit la FCSB atunci, nu era o perioadă bună și au trecut doi ani și jumătate fantastici, cu Europa League, Champions League, titluri.

Trebuie să avem o structură, un plan. Importante sunt și rezultatele. Avem un plan, prima perioadă de transferuri vine acum, dar ne gândim și mai departe.

Și clubul trebuie să scoată niște talente și să le vândă pe sume bune. Am analize unde se vede că până la Under 16-Under 17 sunt foarte talentați, trebuie să analizăm”, a mai spus acesta.

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