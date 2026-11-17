Naționala României a ajuns luni seară în Bosnia pentru ultimul meci din Nations League, iar momentul a stârnit mai multe discuții.

FRF a reacționat cu câteva ore înainte de startul partidei.

Bosnia - România se joacă azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Lotul României a fost așteptat pe aeroportul din Sarajevo de 20 de militari români care asigură protecția Bosniei în misiunea UE EUFOR Althea.

FRF, comunicat după controversa iscată la sosirea „tricolorilor” în Bosnia: „Jucătorilor li s-a transmis asta încă din avion”

Gică Hagi a fost a interacționat cu ei, a stat la poze și autografe cu toți și nu a plecat până când nu i-a văzut mulțumiți pe toți.

Dintre jucători, reporterii GOLAZO.ro l-au surprins doar pe Răzvan Marin mergând să-i salute și să le ofere autografe și poze. Ceilalți au trecut salutând de la distanță.

Silviu Tudor Samuilă a scris astăzi pe GOLAZO.ro un editorial în care a criticat atitudinea celorlalți jucători care poate fi citit AICI:

FRF a transmis astăzi un comunicat în care susține că mai mulți jucători, după efectuarea controlului vamal, au trecut pe la militari pentru a le mulțumi pentru gest.

De asemenea, Federația recunoaște că momentul nu a putut fi gestionat mai bine, fiind vorba de o surpriză din partea militarilor, nu de un eveniment planificat. Jucătorilor li s-ar fi transmis din avion să se grăbească către autocar, echipa fiind deja în întârziere.

Comunicatul FRF

„Este regretabil că, în ziua unui meci important pentru echipa națională, suntem nevoiți să facem precizări pe marginea unui subiect care, în realitate, nu există.

Pentru corecta informare a opiniei publice și ca răspuns la întrebările adresate, facem totuși următoarele precizări:

Întâlnirea de la aeroport nu a fost una organizată în prealabil și nici nu a fost comunicată delegației FRF. Spre deosebire de anul trecut, când militarii români dislocați în Bosnia și Herțegovina au venit la hotelul echipei naționale și a fost organizată o întâlnire dedicată, de această dată prezența lor la aeroport a fost o inițiativă spontană, prin care au dorit să le facă o surpriză tricolorilor.

Din păcate, momentul ales nu a fost unul oportun din punct de vedere organizatoric. Delegația României a aterizat cu o întârziere de 15 minute față de programul stabilit, iar echipa trebuia să se deplaseze de urgență spre Zenica, unde urma să aibă loc conferința de presă oficială și interviurile obligatorii cu deținătorii de drepturi TV. Din acest motiv, jucătorilor li s-a transmis încă din avion să se îndrepte rapid către autocar.

Regretăm faptul că timpul nu a permis o interacțiune mai amplă aseară. Totodată, pentru o informare completă, precizăm că Răzvan Marin nu a fost singurul jucător care a interacționat cu militarii români. El a fost doar primul dintre cei care au ieșit din zona de control al pașapoartelor care s-a oprit. Până la el, jucătorii care au trecut prin fața militarilor doar au salutat și au zâmbit. Totuși, ulterior, și alți tricolori care au trecut mai târziu de controlul vamal, au interacționat cu militarii la ieșirea din aeroport, făcând poze și oferind autografe. Acest moment nu a mai fost surprins în imagini întrucât reprezentanții mass-media, inclusiv echipa media a FRF, după poza de grup făcută de selecționerul Gheorghe Hagi cu grupul de militari, plecaseră deja spre Zenica pentru a se pregăti de conferința de presă oficială.

A-i critica pe jucătorii echipei naționale pentru episodul de aseară denotă doar rea-voință. Vorbim despre o generație care, după meciuri, ajunge la vestiar uneori fără ghete în picioare, oferindu-le suporterilor din tribune, și despre jucători care stau la fotografii și autografe timp de 30 de minute la antrenamentele deschise de la Mogoșoaia, așa cum s-a întâmplat și înaintea acestei deplasări. Este, probabil, generația echipei naționale cea mai apropiată de suporteri.

În acest moment, întreaga atenție și concentrare a selecționerului Gheorghe Hagi, a staff-ului și a jucătorilor sunt îndreptate exclusiv către partida din această seară împotriva Bosniei și Herțegovinei, un meci extrem de important pentru obiectivul României în Liga Națiunilor”.

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