CORESPONDENȚĂ DIN BOSNIA. La 50 de ani, Adnan Guso a vorbit pentru GOLAZO.ro despre renașterea naționalei țării sale avându-l selecționer pe Sergej Barbarez, cu care fostul portar a fost coechipier.

A comentat și situația lui Gică Hagi și a României: „Ați pierdut 0-6 cu Polonia? Și noi, 0-7 cu Germania. Iar acea înfrângere nu ne-a oprit să jucăm la Mondialul din America”.

Bosnia - România se joacă în ultima etapă a Ligii Națiunilor marți seară, de la ora 21:45. Va fi transmis în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

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Adnan Guso s-a născut la Sarajevo și este încă în capitala Bosniei. Are 50 de ani, împlinește 51 pe 30 noiembrie.

E coordonatorul antrenorilor de portari la Zeljeznicar, clubul la care a început și încheiat cariera de fotbalist. Are în paralel propria școală de goalkeeperi.

A evoluat 19 ani, între 1993 și 2012, cinci în România, la Craiova (2003-2005), Dinamo (2005-2006), FC Argeș (2006) și Pandurii (2006-2008).

22 de selecții a avut Adnan Guso la naționala Bosniei în perioada 1999-2007

I-a avut colegi la prima reprezentativă pe Barbarez, actualul selecționer, Salihamidzic, alt mare jucător local, Dzeko, Misimovic și Ibisevic, ultimii din generația de aur bosniacă. Toți trei au participat la CM 2014, primul Mondial al „dragonilor”, Dzeko a prins ambele turnee finale, 2014-2026.

În noiembrie 2025, Adnan a povestit pentru GOLAZO.ro ce a trăit în război, patru ani de coșmar la Sarajevo în prima jumătate a deceniului 1990.

„Cel mai greu a fost să vezi un copil rănit care a murit. Când îl duceam la mașină ca să-l transporte la spital, a murit. S-a întâmplat lângă o clădire. De aproape, s-a aruncat o grenadă... Se ducea să se dea cu sania și atunci a fost aruncată grenada. Asta o am în cap și n-am să uit niciodată”, a spus el cu ochii în lacrimi”.

Adnan Guso s-a operat: „Am făcut-o la timp”

Acum, înaintea confruntării de marți, o nouă discuție GOLAZO.ro cu Guso despre el, renașterea Bosniei, selecționerul ei Sergej Barbarez și Gică Hagi.

Salut, Adnan. Din nou în Bosnia după un an. Ce s-a schimbat în viața ta față de 2025?

Bine ați venit la Sarajevo, în Bosnia și Herțegovina. Nu s-a schimbat prea mult. Viața merge înainte. Acum sunt la centrul de copii, la Zeljeznicar. Data trecută eram la echipa de seniori. Viața... Fiica mea a terminat facultatea, cealaltă se pregătește pentru facultate anul viitor, iată ce s-a schimbat. În rest, totul e bine.

Am înțeles că ai avut și o mică problemă de sănătate?

Ah, am avut o operație... Cum se zice la voi, la bilă.

Acum ești bine?

Sunt bine. Nici atunci nu era o mare problemă, dar doctorul a spus să facem așa și am făcut-o la timp.

Guso: „Știți cum e la Zenica! O să fie stadionul arhiplin”

Încă un meci Bosnia - România, ne-am obișnuit cu acest duel. Cum va fi acum?

Așa e, în ultima vreme au fost mai multe partide între Bosnia și România. Sigur o să fie un meci greu și pentru voi. Știți cum e la Zenica! Stadionul o să fie arhiplin. Avem rezultate bune și am fost la Campionatul Mondial, acum s-a asigurat locul doi în grupa Ligii Națiunilor și lumea sprijină naționala noastră. Am văzut că și România a câștigat cu Polonia, se așteaptă un meci frumos.

Cum vezi naționala Bosniei astăzi?

Joacă bine, are mare încredere și o dorință uriașă să câștige. Aleargă, luptă, pasează și are jucători care pot face diferența, ca Alajbegovic sau Bajraktarevic. Muharemovic a fost suspendat cu Suedia, dar va fi sigur pe teren cu voi.

Sperăm să vă batem iar. E greu să învingi pe cineva de două ori. Am reușit anul trecut, dar e dificil, în fotbal nu se știe niciodată Adnan Guso, fost internațional bosniac

„Barbarez a jucat cu mine la națională. Înainte să fie selecționer, nu antrenase pe nimeni”

Reconstrucția lui Barbarez a avut efect. Bosnia a fost la Mondial după 12 ani, jocul a crescut…

Barbarez a făcut în ultimul timp o selecție foarte bună. A avut probleme la început, în primul an ca selecționer, în 2024, a pierdut 0-7 cu Germania… A reușit la un moment dat să formeze un grup valoros, unit, luptător, jocul a crescut, așa au venit și rezultatele, calificarea la Mondial.

Cum e văzut Barbarez aici?

A fost mare fotbalist bosniac, a jucat cu mine la națională. Înainte să fie numit selecționer, Barbarez nu antrenase pe nimeni, nicio echipă.

Sergej Barbarez și Gică Hagi, după România - Bosnia 2-4. Foto: Raed Krishan

„La debutul meu, Barbarez a jucat libero, a făcut penalty și am luat bătaie”

Ne-ai zis că ai fost coleg cu Barbarez în echipa Bosniei. Ce-ți aduci aminte? Cum era el ca jucător, cum era în vestiar?

Era lider în vestiar atunci. La debutul meu la națională (n.r. 5 octombrie 1999, 0-1 în Scoția), am avut fundașii suspendați și accidentați, și Sergej, care era atacant, a jucat libero, în fața mea. A făcut penalty (n.r. râde) și am luat bătaie, 0-1. Așa a fost primul meci pe care l-am jucat cu el . După aceea, am jucat mai multe. Un lider adevărat, care a avut caracterul lui puternic. Acum o demonstrează și ca selecționer al Bosniei.

Acum, după participarea la Mondial și văzând jocul de calitate, toată Bosnia are mare încredere în el. Barbarez încearcă și calificarea în premieră la Campionatul European Adnan Guso, fost internațional bosniac

Are Bosnia de azi potențialul de a depăși generația extraordinară care a jucat la Mondialul din 2014?

Da, are. Dacă reușește să se califice prima dată la Euro, va întrece sigur acea generație pe care am avut-o în urmă cu 12 ani.

Guso: „Am fost pe teren cu Hagi, Stoicikov și Guardiola la retragerea lui Gică Popescu”

Am venit cu Mircea Lucescu anul trecut la Zenica. Acum e în Bosnia Gică Hagi selecționer, alt nume mare al nostru.

Toată lumea îl știe pe Gică Hagi. Am jucat cu el la retragerea lui Gică Popescu, în primăvara lui 2004, la Craiova. Parcă s-a numit Seara Campionilor. Eram atunci la Universitatea, a fost o onoare pentru mine să fiu pe teren alături de legende ca Hagi, Stoicikov și Guardiola. Eu am jucat la naționala străinilor. Hagi a fost un fotbalist fantastic, e un om deosebit, sper să reușească și ca selecționer.

M-am întâlnit de mai multe ori cu Gică Hagi în România și am vorbit. Sper să aibă rezultate bune, cum a făcut și Sergej Barbarez la noi. Și Sergej a început așa la noi, cu o convocare mare, a chemat 35 de jucători. După doi ani au venit și rezultatele. Adnan Guso, fost internațional bosniac

Hagi s-a întors după 25 de ani ca selecționer, dar rezultatele n-au fost bune la început.

Să faceți ca noi, în Bosnia. Noi am folosit Liga Națiunilor ca pregătire pentru preliminariile Mondialului. Și ne-am calificat la Mondial. Poate și pentru voi este un test înaintea campaniei de Euro.

Nu e o problemă dacă pierdeți acum, în Liga Națiunilor. 0-6 cu Polonia? Și noi, 0-7 cu Germania. Iar acea înfrângere nu ne-a oprit să jucăm la Mondialul din America Adnan Guso, fost internațional bosniac

Poate reuși Hagi ca antrenor la națională ce a realizat ca jucător?

Sigur se poate. Un om, un jucător mare, sigur poate să aibă rezultate și ca selecționer. Trebuie răbdare. Dacă noi nu am fi avut răbdare cu Barbarez, nici el nu ar fi avut rezultatele astea. Trebuie răbdare mare. La noi, în Balcani, să spunem, nu e așa... Nu se așteaptă prea mult rezultatele, le vrem imediat. E greu să ai rezultate imediat.

Guso: „Hagi știe ce are în cap, nu pot să intru eu în mintea lui”

Ce poate face Hagi să dea încredere echipei?

Hagi știe ce are în cap, nu pot să intru eu în mintea lui. El știe mai bine decât mine. A fost și jucător mare, și antrenor, și selecționer. Are un plan, știe ce trebuie să facă. E greu să-i spui unuia ca Hagi ce trebuie să facă.

Cum îți merge cu școala ta de portari?

Mă bucur că unul dintre copiii care au crescut cu mine la școala de portari e acum la Rakow, în Polonia, coleg cu românul Racovițan. Îl cheamă Tarik Karic, are 21 de ani și a început să fie titular.

Ce-ți dorești în viitor?

Să fiu sănătos, asta e cel mai important. Dacă nu ești sănătos, nu poate fi nimic bine. Dacă ești sănătos, viața e ușoară. Și eu, și familia mea, și voi, și toată lumea. Să fim sănătoși.

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