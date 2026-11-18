1-2 cu Bosnia și Herțegovina după un meci în care adversarul ne-a copleșit atunci când s-a luat în serios. Dar nu-i nimic, la următorul meci tribunele vor fi iar pline și fanii se vor comporta de parcă suntem campioni mondiali.

Nu-i vorbă că și băieții știu să se poarte cu ei, ați văzut pe aeroportul din Sarajevo!

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„Momentul ales nu a fost oportun”. Mă folosesc de ocazie și transcriu o propoziție din bijuteria de comunicat al FRF pentru a descrie greșeala lui Rațiu de la golul egalizator al bosniacilor.

Comunicatul acela federal care se căinește să scuze nesimțirea majorității covârșitoare a tricolorilor la contactul vizual cu soldații români veniți să-i întâmpine pe aeroportul din Sarajevo.

Întrebare pentru Gheorghe Hagi. Nu despre Ianis Hagi

Pentru numitul Andrei Rațiu aproape orice meci al echipei naționale este încă un prilej pentru o prestație în bătaie de joc. Când vine la națională, Rațiu joacă la șto, ca să vorbim pe limba băieților.

Doar cu un minut înainte ca fundașul nostru dreapta să chifleze în fața lui Hindrich și să-i ofere golul pe tavă lui Tahirovic, tratase cu sictir o ocazie pe care scria 2-0 pentru România.

Cât i se va mai tolera o astfel de atitudine acestui tip interesat numai de binele personal? Este o întrebare cu subiect și predicat pentru selecționerul Gheorghe Hagi.

Justificarea unui gest incalificabil

Nu o să mă dedic unei analize a jocului de la Zenica al naționalei pregătite de Hagi. Uite-așa, mi-a pierit cheful să disec sisteme și să descopăr empatic cum se reconstruiește naționala sub bagheta lui Hagi, tatăl lui Ianis.

Mult înaintea meciului, văzusem imaginile cu jucătorii noștri cum îi ignoră pe cei 20 de oameni veniți să-i întâmpine, citisem și articolul, oportun!, al colegului și prietenului Silviu Samuilă. Și cumva mă resemnasem cu ideea că mitocănia unora este perenă.

Comunicatul scribilor de la FRF a fost însă la fel de rău ca gestul fotbaliștilor. Urât job și acesta de pseudo-ziarist în departamentul de comunicare al federației. Și ce ficat tare îți trebuie ca să scrii rândurile acelea grețoase prin care vrei să justifici injustificabilul!

Subiectul care există

Așadar, suntem informați că momentul ales nu a fost oportun. Adică, este inoportun gestul spontan de afecțiune al unor soldați care nu sunt pe acolo prin Bosnia ca să joace o miuță cu colegii din NATO.

O inițiativă frumoasă a unor soldați pentru unii care dau cu piciorul în minge. Iar asta nu era din programul nostru mai riguros ca la cazarmă. Interesant! Dar acesta nu este decât începutul ororii acestei compuneri scrise la comanda lui Burleanu.

„Este regretabil că, în ziua unui meci important pentru echipa națională, suntem nevoiți să facem precizări pe marginea unui subiect care, în realitate, nu există”.

I-auzi dom’le! „Regretăm faptul că timpul nu a permis o interacțiune mai amplă aseară. Totodată, pentru o informare completă, precizăm că Răzvan Marin nu a fost singurul jucător care a interacționat cu militarii români. El a fost doar primul dintre cei care au ieșit din zona de control al pașapoartelor care s-a oprit.

Până la el, jucătorii care au trecut prin fața militarilor doar au salutat și au zâmbit. Totuși, ulterior, și alți tricolori care au trecut mai târziu de controlul vamal, au interacționat cu militarii la ieșirea din aeroport, făcând poze și oferind autografe”.

Păi, de ce regretați dacă subiectul nu există? Dar, dragă, băieții au zâmbit, nu s-au încruntat. Vai, ce efort! Cât preaplin sufletesc!

De la Zidul Galben la Secta Galbenă

Dincolo de acest comunicat rușinos în formă și în conținut, o observație strict personală. Acești jucători ai echipei naționale nu merită afecțiunea suporterilor.

Am avut echipe naționale cu clase multe peste actuala echipă. Dar niciuna nu a beneficiat de credit nelimitat. Și înainte suporterii iubeau echipa națională, dar atunci când juca rost se revoltau. Fluierau, nu mai veneau la meci. Erau reacții firești ale unor oameni cu emoții normale.

Bosnia - România (meci) FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Nu poți răsplăti cu ovații lucrul prost făcut, e contra logicii. Acum însă e altfel. Cu cât sunt mai slabi și mai indolenți jucătorii, și sunt slabi, și sunt indolenți, cu atât lumea este mai atașată de ei. Nici nu știi ce să mai zici.

Bravo, dacă în loc de voință și sacrificiu primești sictirul lui Rațiu și mediocritatea lustruită a lui Drăgușin. Probabil că ori asistăm la o mutație sociologică, ori e vorba de o formă de hipnoză în masă. De la Zidul Galben la Secta Galbenă. Cu Burleanu guru?

Rezultatul a fost 2-1 pentru Bosnia. Doar Bîrligea a arătat a fotbalist. Și ajunge, că vorbim prea mult despre meci.