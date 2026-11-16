CORESPONDENȚĂ DIN BOSNIA. Militarii români care asigură protecția Bosniei în misiunea UE EUFOR Althea i-au întâmpinat luni seară pe jucătorii naționalei pe aeroportul din Sarajevo. GOLAZO.ro a fost acolo.

Gică Hagi a fost cel mai căutat de militari. S-a fotografiat cu ei, le-a zâmbit, a avut răbdare pentru toți.

Singurul jucător care s-a îndreptat direct spre militari a fost Răzvan Marin. I-a făcut fericiți.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Luni seară, la Sarajevo International Airport. Ploaia se oprise, era numai ceață, dar se mai ridicase și nu era atât de densă. Nu era niciun pericol la aterizarea naționalei noastre, la 18:45 (o oră mai târziu la București).

„Militarii români susțin echipa națională. Hai, România!”

În aeroport, la sosiri, un grup de militari în uniforme de camuflaj era acolo cu mult înainte. Români, parte din misiunea militară UE EUFOR Althea de la Camp Butmir, care asigură protecția Bosniei din 2004.

S-au fotografiat toți cu un steag tricolor mare. Mulți aveau stegulețe pregătite pentru autografe. La fel, telefoanele erau gata de acțiune pentru poze și video.

Au oferit împreună, prin intermediul GOLAZO.ro, un mesaj de încurajare pentru „tricolori” înaintea meciului cu Bosnia, de marți seară.

„Militarii români din teatrul de operații Bosnia și Herțegovina susțin echipa națională a României”. Și un strigăt puternic: „Hai, România!”

„Tricolorii” i-au privit zâmbind. Dar numai Răzvan Marin a mers în mijlocul lor

Nu a lipsit ambasadorul României la Sarajevo, Anton Păcurețu. „Venim toți cei din ambasadă la meci”, a spus pentru GOLAZO.ro.

Jucătorii au apărut la sosiri la 18:58. Militarii i-au întâmpinat cu aplauze. Se auzea tare: „Bravo, băieți!”

Internaționalii i-au privit zâmbind, dar nu s-au dus spre ei. Singurul care a făcut-o a fost Răzvan Marin. Le-a strâns mâna, le-a oferit autografe, poze. Toți i-au urat ceva: „Succes” sau „baftă” sau „vă ținem pumnii”.

Gică Hagi, copleșit de bucuria militarilor. I-a făcut fericiți

Mijlocașul i-a făcut să se bucure. Dar cei mai fericiți au fost când Gică Hagi s-a apropiat de grupul militarilor.

Selecționerul a fost copleșit de românii din baza EUFOR. Autografe, selfieuri, poze de grup.

Și Hagi nu a plecat până când nu i-a văzut mulțumiți pe toți.

S-a urcat și el în autocarul din față, escortat de două mașini de poliție. Urma un drum de 50 de minute de la Sarajevo la Zenica. Orașul revanșei cu Bosnia.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport