România și-a aflat posibilele adversare de la barajul de menținere/promovare din Liga Națiunilor.

Bosnia - România se joacă marți, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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„Tricolorii” lui Hagi mai au de jucat doar meciul de la Zenica în acest an, unde are nevoie de victorie, dar și de ajutor din partea Suediei, pentru a evita ultimul loc din grupa B4.

România și-a aflat posibilele adversare de la barajul din Liga Națiunilor

Dacă va încheia pe locul 4 al grupei, naționala noastră va trebui să joace barajul pentru menținerea în Liga B a competiției.

Adversarele se vor alege dintre formațiile care au încheiat pe locul 2 în fiecare grupă a Ligii C: Belarus, Insulele Feroe, Cipru și Estonia.

Barajul de menținere/promovare va avea loc în martie 2027 și se va juca în dublă manșă.

Tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor de baraj va avea loc vineri, la Nyon, de la 13:00, ora României.

Pentru a evita ultimul loc, România are nevoie de victorie în Bosnia, dar și de un rezultat pozitiv din partea Suediei, în deplasarea din Polonia.

De ce e important să evităm ultimul loc în grupă

Pe lângă evitarea barajului, locul 3 aduce și un beneficiu major în drumul spre Euro 2028. Evitarea acestuia înseamnă că aproape sigur vom fi într-o grupă de 5 în preliminarii.

De ce e important? Pentru că am evita cele 4 semifinaliste Nations League, care au rezervate locuri în grupele cu 4 formații.

Mai mult, „tricolorii” ar avea un program mult mai aerisit. România a fost sufocată în fereastra din septembrie-octombrie, când a avut de disputat 4 meciuri în decurs de 2 săptămâni.

Spre deosebire de grupele de 4, care își desfășoară toate meciurile în toamnă, exact după formatul acestei ediții de Nations League, cele de 5 încep încă din martie.

România ar avea de disputat 8 meciuri oficiale în 10 etape, un program mult mai aerisit decât cel cu 6 meciuri în ultimele 6 runde.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia 2-1

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Suedia 5 13 2 Bosnia și Herțegovina 5 8 3 Polonia 5 4 4 România 5 3

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