Ioan Andone (66 de ani) a vorbit despre situația lui Denis Drăguș, care s-a ales cu o nouă accidentare la FCSB, la scurt timp după revenirea pe gazon.

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Atacantul a acuzat dureri la mușchiul adductor, în timpul unui antrenament din zilele trecute, și a decis să se oprească pentru a evita o accidentarea mai serioasă.

Ioan Andone: „Nu au gestionat bine. Nu-l forțezi și nu-l joci în alte poziții”

Fostul jucător și antrenor de la Dinamo dă vina pe cei din staff pentru modul în care au gestionat situația lui Drăguș și crede că Becali ar trebui să nu mai insiste pentru utilizarea sa cu orice preț, chiar dacă salariul pe care i-l plătește este unul mare.

„Nu au gestionat bine. Nu-l forțezi și nu-l joci în alte poziții! Trebuie jucat în poziția corectă, nu ba stânga, ba dreapta.

De antrenat, trebuie să te antrenezi. Una e sprintul în meci și alta e sprintul în antrenament. Și el e un tip de viteză, imediat se rupe.

Deci, nu au gestionat bine. Când folosești jucători ca el... Acum că ai dat banii, că ai dat un milion... Că de-asta vuia Gigi atât, că a dat un milion”, a declarat Ioan Andone, la Digi Sport.

FOTO. Denis Drăguș, la antrenamente după accidentarea anterioară

De la sosirea la FCSB, atacantul a jucat doar în 4 partide și nu a reușit să contribuie decisiv la vreun gol. A bifat, în total, 174 de minute pe teren.

Pentru FCSB urmează duelul cu FC Argeș, în etapa #16 din Superliga, care este programat duminică, 22 noiembrie, de la ora 20:30. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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