Îl copiază pe Hagi Selecționerul Suediei reacționează la fel ca antrenorul nostru. Ce nu le place!

Graham Potter, selecționerul Suediei, echipă pe care o înfruntăm de două ori în zece zile în Liga Națiunilor B, are aceeași nemulțumire ca Gică Hagi.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Graham Potter are 51 de ani, este selecționerul Suediei din octombrie 2025 și a calificat naționala scandinavă la Campionatul Mondial.

Echipa pregătită de antrenorul englez s-a oprit în „16-imi”, imediat după grupe, învinsă de Franța, 0-3.

Citește și De ce nu ne antrenăm în străinătate Motivul pentru care România lui Hagi nu are niciun antrenament în afara țării la jocurile din Liga Națiunilor Citește mai mult De ce nu ne antrenăm în străinătate Motivul pentru care România lui Hagi nu are niciun antrenament în afara țării la jocurile din Liga Națiunilor

Gică Hagi are 61 de ani și s-a întors la națională în aprilie 2026. Are ca țintă participarea la CE 2028 și CM 2030.

Se vor înfrunta de două ori în această „fereastră” de meciuri internaționale.

25 septembrie, la Solna.

5 octombrie, la București.

Potter contra jurnaliștilor suedezi: „Sună ca și totul ar fi negativ”

Amândoi au aceeași nemulțumire față de jurnaliștii locali. Îi consideră prea negativi.

La reuniunea nordicilor, Potter a fost întrebat de ce formația sa a primit gol sau goluri la fiecare din cele zece partide jucate și de ce au fost convocați Hugo Larsson și Williot Swedberg după accidentări și n-au fost luați în calcul și la CM.

23 de goluri a luat Suedia în cele zece meciuri cu Graham Potter selecționer

Două întrebări și a reacționat nervos. „Sună ca și cum totul ar fi negativ, de parcă nu ar fi nimic pozitiv.

Când vorbesc cu fanii, ei sunt foarte pozitivi. Doar că aici (n.r. cu jurnaliștii) lucrurile nu sunt la fel de pozitive”, a afirmat el, potrivit Aftonbladet și Goteborgs-Posten.

4 înfrângeri, 3 egaluri și 3 victorii are Potter în 10 meciuri cu naționala Suediei (golaveraj 17-23)

Mai târziu, în aceeași conferință, a continuat să comenteze acest subiect. „Înțeleg că este datoria voastră să puneți întrebări critice.

În același timp, reflecția mea asupra jurnalismului poate fi uneori aceea că există și responsabilitatea de a asculta, de a planifica, de a analiza și de a reflecta asupra acestui lucru”.

Există două aspecte ale acestui lucru. Trăim într-o cultură cu multe opinii, dar aveți și voi o responsabilitate. Atunci nu am nicio problemă cu întrebările negative Graham Potter, selecționer Suedia

Hagi: „Totul e negativ. Cum poate un jucător să fie convins?”

Pe 16 septembrie, Hagi a avut o reacție similară la conferință.

„Stau și eu și mă uit la televizor, de dimineața până seara văd că se spune un singur lucru: nu mai avem jucători, nu mai suntem buni, nu mai avem nimic.

Totul e negativ, așa am văzut eu în aceste luni. Eu vin și spun că avem jucători și că se poate Gică Hagi, pe 16 septembrie

A adăugat: „Cine vine la națională trebuie să fie optimist și convins că va face rezultate mari. Și să facă diferența.

Dar cum poate un jucător să fie convins dacă toată lumea spune că nu mai avem jucători și că suntem slabi și ar trebui să ne lăsăm? Am vrut să tac, dar uite că m-am pornit”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport