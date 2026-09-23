Boutoutaou, apărat Mihai Stoica a vorbit despre fotbalistul adus la FCSB pentru 1,3 milioane de euro: „Asta n-aveam de unde să știu”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat cum a ajuns Aymen Boutoutaou (25 de ani) la echipa roș-albastră.

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Declarațiile vin după ce Gigi Becali a anunțat că este dispus să renunțe la fotbalistul de 25 de ani, transferat în această vară de la Sochaux pentru aproximativ 1,3 milioane de euro.

Mihai Stoica, după decizia lui Becali: „Asta n-aveam de unde să știu”

Patronul FCSB a spus că l-ar ceda pentru 500.000 de euro și că i-a cerut lui Mihai Stoica să-l propună inclusiv rivalelor din Superliga.

Oficialul FCSB susține că transferul lui Boutoutaou nu a fost o decizie luată de o singură persoană, ci rezultatul unei analize făcute de mai mulți oameni din club.

„Am avut încredere în el, am încredere în el. Dacă nu e pe placul patronului, asta n-aveam de unde să știu. Boutoutaou a fost urmărit de Charalambous, Pintilii, Cernat, Alin Stoica, Lucian Filip și Ionuț Zottu, șase inși.

Am avut vreo 43 de jucători de urmărit și toți au spus că numărul unu este Boutoutaou. De atunci am început și eu să-l urmăresc.

Am văzut vreo 12-15 meciuri în care randamentul lui a fost excelent. Cu un an în urmă, el era un jucător oarecare, iar anul trecut a fost cel mai bun jucător la promovarea lui Sochaux. S-ar explica astfel ca el să fi fost propus la Dinamo cu 600.000 de euro”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

FOTO. U Craiova - FCSB 5-0

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a recunoscut că Boutoutaou s-a aflat pe lista clubului în urmă cu un an, însă suma cerută atunci a fost considerată prea mare.

Boutoutaou a avut un rol important în promovarea lui Sochaux în Ligue 2. A încheiat sezonul cu 9 goluri și 6 pase decisive în 32 de meciuri, iar în Cupa Franței a marcat de patru ori în cinci apariții.

În actualul sezon, Boutoutaou a bifat 11 apariții pentru FCSB și a marcat de două ori.

Diferența dintre suma plătită în vară și cea pentru care Becali este acum dispus să-l cedeze ar însemna o pierdere de aproximativ 800.000 de euro pentru FCSB.

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