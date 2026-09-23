„Mi-e foarte dor de bazin” David Popovici revine la antrenamente » Ce a făcut înainte: „E extraordinar! Vă recomand să mergeți acolo”

David Popovici (22 de ani) a participat miercuri la un eveniment organizat în cadrul ansamblului rezidențial Liziera de Lac.

Campionul român a plantat un stejar și a amplasat lângă acesta o plăcuță cu numele său.

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Popovici vine după un sezon excelent. În august, la Campionatele Europene de la Paris, a câștigat aurul la 100 m liber și 200 m liber, ajungând la șase titluri europene de seniori în cele două probe.

David Popovici revine la antrenamente: „ Mi-e foarte dor de bazin”

Campionul român a explicat motivul pentru care a ales să planteze un stejar.

„M-am gândit că un stejar este foarte potrivit, pentru că este un copac care crește lent, dar crește foarte puternic, solid, cu rădăcini extrem de puternice.

Sper ca, în timp, să rămână la fel de puternic, oricât de încet va crește”, a spus Popovici.

Sportivul a împlinit 22 de ani pe 15 septembrie și spune că, deși a avut nevoie de o pauză, îi este deja dor de ritmul obișnuit de pregătire.

„Mi-e foarte dor de pregătirea de bazin. Abia am împlinit 22 de ani, dar fac asta de la 4 ani. Deci deja muncesc de 18 ani, chiar dacă sunt tânăr.

Toată viața mea s-a învârtit în jurul înotului, sportului și mișcării.

Și chiar dacă ai nevoie câteodată de pauze, cum am avut acum o lună, o lună și jumătate, întotdeauna mi se face dor și mă simt chemat de propriul instinct înapoi în bazin și către acea dorință continuă de a evolua, de a fi mai bun decât eu de ieri”, a declarat David Popovici.

Mai e puțin, din fericire, pentru că, fiind atât de obișnuit să înot zeci de kilometri pe săptămână, în fiecare săptămână din viața mea aproape, simt chemarea David Popovici, înotător român

Cum și-a petrecut David Popovici ziua de naștere

Popovici a povestit că aniversarea de 22 de ani a fost una simplă, alături de familie și prieteni.

„De ziua mea am petrecut foarte simplu, la o cină cu familia mea apropiată și prietenii mei apropiați. Nu sunt neapărat un fan al evenimentelor extrem de pompoase, chiar dacă e vorba de ziua mea.

O masă bună, o mâncare bună, e tot ce-mi trebuie, alături de oamenii potriviți”, a mai spus acesta.

FOTO. David Popovici, la Campionatele Europene de la Paris

În zilele libere, campionul român a ales să descopere mai mult din România.

„Cred că una dintre cele mai frumoase activități pe care le-am făcut în vacanța asta s-a întâmplat chiar acum câteva zile. Am fost pe Via Transilvanica împreună cu o parte din familia mea.

M-am plimbat într-o zi aproximativ 14 kilometri și mă dureau picioarele de nu mai puteam. Dacă aș fi înotat 14 kilometri, probabil și în mai puțin timp decât mersul pe care l-am parcurs, aș fi fost mai odihnit”, a glumit Popovici.

Prin înot am avut oportunitatea să călătoresc în toată lumea, o bună parte din ea, și sunt norocos că am văzut-o. Dar în România mai am foarte multe de explorat. M-am plimbat prin niște zone extraordinare, culminând cu satul Șapartoc. E extraordinar, vă recomand să mergeți David Popovici, înotător român

David Popovici, despre Pan Zhanle: „ I-am scris imediat”

Campionul român a vorbit și despre Pan Zhanle, rivalul său din proba de 100 m liber.

Chinezul s-a pregătit timp de șase săptămâni la București alături de Popovici, iar recent a câștigat proba de 100 m liber la Jocurile Asiei, cu 47,61 secunde.

„Bineînțeles, i-am scris imediat cum am văzut că a luat locul întâi la competiția la care a fost, Jocurile Asiei

L-am felicitat așa cum m-a felicitat și el și sunt convins că e pe drumul cel bun”, a spus Popovici.

Întrebat dacă ar putea merge la rândul său în China pentru un stagiu de pregătire, Popovici a lăsat varianta deschisă.

„Nu știu, încă nu ne-am gândit. E mult și din punct de vedere logistic. Să vedem dacă se încadrează cu programul pe care îl concepem pentru Mondialele de anul viitor. Poate că da”, a mai declarat acesta.

Unde se va pregăti Popovici în sezonul rece

Popovici a vorbit și despre condițiile de antrenament pe timp de iarnă la bazinul „Lia Manoliu”.

„Problema cu bazinul de la Lia Manoliu iarna este că se pune un balon, n-aș zice neapărat improvizat, dar sistemul de ventilație nu este chiar atât de performant și sunt niște condiții destul de dificile de antrenament.

Dar, din fericire, sunt legitimat la clubul Dinamo, care are două bazine olimpice și unul semiolimpic, în Floreasca, unde cel mai probabil îmi voi petrece aproape întreaga pregătire din sezonul rece, când nu pot să înot în aer liber”, a mai spus acesta.

David Popovici: „Cel mai important obiectiv este Los Angeles 2028”

Mondialele de anul viitor reprezintă principalul obiectiv al sezonului care urmează, dar Popovici spune că privește deja ciclul de pregătire în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Los Angeles 2028.

„Este obiectivul principal de anul acesta, dar e important să nu uit că este încă un pas în pregătirea noastră pentru, cu adevărat, cel mai important obiectiv, și anume Jocurile Olimpice din Los Angeles, din 2028.

Prefer ca, în loc să mă gândesc imediat cum intru în bazin că am Mondialele la anul în iulie, să mă gândesc: azi am un antrenament, mâine am două, poimâine iar două. Zi de zi.

Este ceva ce mă păstrează ancorat în prezent, fără să îmi fac griji pentru un viitor complet imaginar, pentru că nu știi ce se va întâmpla”, a mai spus acesta.

Întrebat ce intenționează să facă pe viitor cu medaliile câștigate recent și dacă ia în calcul să le doneze, David Popovici a răspuns:

La sfârșitul zilei, medaliile sunt niște obiecte. Este important ce reprezintă. Asta va rămâne cu mine pentru totdeauna, indiferent dacă le am sau nu fizic. Când se va ivi o ocazie foarte bună să le găsesc o întrebuințare mai bună decât să stau să le admir la mine în bibliotecă, probabil că voi face acel pas David Popovici, înotător român

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