Drum liber pentru Reghecampf  Șeful AFAN, despre clauza care-i asigură antrenorului revenirea la FCSB: „Poate fi înregistrat imediat la FRF” +102 foto
Laurențiu Reghecampf (FOTO Facebook @Al Hilal SC)
Superliga

Drum liber pentru Reghecampf Șeful AFAN, despre clauza care-i asigură antrenorului revenirea la FCSB: „Poate fi înregistrat imediat la FRF”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 09:50
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 09:50
  • Emilian Hulubei, președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România (AFAN), a explicat în ce condiții Laurențiu Reghecampf poate fi înregistrat de FCSB la Federația Română de Fotbal.
  • Situația tehnicianului este complicată de contractul pe care îl are cu Esperance Tunis.
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Unele publicații din Tunisia au susținut că părțile au ajuns la un acord pentru despărțire, în timp ce altele au scris că formația tunisiană ar solicita despăgubiri de până la 1,2 milioane de euro pentru a-l lăsa să plece la FCSB.

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Emilian Hulubei explică situația lui Laurențiu Reghecampf

Hulubei a explicat că totul depinde de clauza de reziliere din contractul lui Reghecampf cu Esperance.

„Am văzut că sunt fel de fel de informații care circulă, ultima că Esperance îi cere plata întregului contract, adică 1,2 milioane de euro.

În primul rând, depinde de clauza despre care am văzut că, de asemenea, s-a scris. Dacă are clauza prin care e obligat să plătească trei salarii în cazul demisiei, atunci va plăti acei bani și este liber să semneze cu altă echipă.

La FRF, contractul cu FCSB poate fi înregistrat imediat dacă antrenorul face dovada clauzei din contract și dovada plății clauzei. Adică în cazul de față a celor 150.000 de euro”, a precizat președintele AFAN, conform digisport.ro.

Prezent marți seară la Prima Sport, MM Stoica, președintele CA de la FCSB, a negat că ar exista probleme legate de venirea lui Reghecampf:

Fake news, eu știu direct de la el că are o clauză prin care poate rupe contractul dacă plătește 3 salarii. Joi va conduce primul antrenament. Joi după-amiază va susține o conferință de presă, n-are sens să fie așteptat la aeroport. Mihai Stoica, președinte CA al FCSB

Reghecampf o mai antrenase pe Esperance Tunis între noiembrie 2024 și martie 2025, când a câștigat Supercupa Tunisiei și a ajuns până în sferturile Ligii Campionilor.

Acesta a mai condus-o pe FCSB în două mandate, 2012-2014 și 2015-2017, cucerind două titluri, o Supercupă și Cupa Ligii.

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