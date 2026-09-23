Mutu dă înapoi Ce a spus „Briliantul” despre momentul în care i-a zis lui Becali că vine la FCSB: „E problema lui!”
Adrian Mutu/ Foto: IMAGO
Superliga

Mutu dă înapoi Ce a spus „Briliantul” despre momentul în care i-a zis lui Becali că vine la FCSB: „E problema lui!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 22:46
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 22:54
  • Adrian Mutu (47 de ani) susține că a glumit în momentul în care i-a zis lui Gigi Becali (68 de ani) că ar veni la FCSB.
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Înainte ca patronul roș-albaștrilor să anunțe că Laurențiu Reghecampf va fi noul antrenor al echipei, „Briliantul” a avut un dialog în direct cu Gigi Becali.

Mutu se arătase atunci dispus să vină la FCSB, în contextul în care latifundiarul din Pipera dezvăluise că i-a făcut o ofertă lui Edi Iordănescu pentru a pregăti FCSB: să lucreze gratis un sezon, fără ca finanțatorul să se implice în deciziile de la echipă.

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Adrian Mutu nu ar antrena FCSB: „În glumă am zis-o

La o săptămână distanță, fostul mare internațional a revenit asupra subiectului și a făcut un pas înapoi.

„În glumă am zis-o. Dacă cineva m-a luat în serios, e problema lui. Am spus-o într-un context în care Gigi Becali zicea că salariul pe care îl vrea Iordănescu i-l va da dublu în cazul în care își va îndeplini obiectivul. Și atunci am întrebat: «Și face el tot?» El a zis că da, iar atunci am spus că a fost în spirit de glumă.

Nu m-aș duce în sistemul de acum, am mai spus asta. În alte condiții, da. Cui nu i-ar plăcea să antreneze FCSB-ul? Dar, în condițiile actuale, nu, pentru că m-aș simți inutil. Iar un om ca Gigi Becali nu cred că se va mai schimba la vârsta asta.

Dacă ar zice că nu se bagă peste mine, l-aș crede. De ce nu? Îl cunosc pe Gigi de peste 20 de ani. Când spune ceva, se ține de cuvânt, este om serios”, a spus Adrian Mutu, la emisiunea „Fotbal Club”, de la Digi Sport, citat de gsp.ro.

Adrian Mutu: „Eu cred că Reghecampf este alegerea corectă”

„Briliantul” a comentat și numirea lui Laurențiu Reghecampf:

„Eu cred că Reghecampf este alegerea corectă. A mai lucrat la FCSB și știe dedesubturile de acolo. Cred că, dintre toți antrenorii vehiculați în presă, în afară de mine, pentru că eu am spus-o în spirit de glumă, Reghecampf este cel mai potrivit. Este singurul care a gestionat bine relația cu Gigi Becali”.

  • Fostul mare internațional este liber de contract din martie 2025, când a plecat de la Petrolul Ploiești. De-a lungul carierei a mai antrenat FC Voluntari, Al-Wahda 2, România U21, FCU Craiova, Rapid, Netchi Baku și CFR Cluj.

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