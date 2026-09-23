„Nu uita că e un joc al bărbaților” Antrenor dat afară după replica sexistă spusă arbitrei + ce gest a făcut
Federico Higuain
Campionate

„Nu uita că e un joc al bărbaților” Antrenor dat afară după replica sexistă spusă arbitrei + ce gest a făcut

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 22:06
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 23:54
  • Clubul din MLS Columbus Crew a decis să încheie colaborarea cu Federico Higuain, antrenorul formației secunde Crew 2, după un incident produs în timpul unui meci din MLS NEXT Pro
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Tehnicianul argentinian a fost acuzat că a avut un comportament fizic nepotrivit față de o arbitră și că i-a adresat acesteia un comentariu sexist.

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Higuain, numit în funcția de antrenor principal al echipei secunde în ianuarie 2025, ar fi strâns mâna arbitrei și a refuzat să-i dea drumul, în ciuda faptului că aceasta i-a cerut de mai multe ori să înceteze, conform cnn.com. Ulterior, tehnicianul i-ar fi spus: „Nu uita că acesta este un joc al bărbaților”.

Incidentul a fost analizat de MLS NEXT Pro, care a decis inițial să-l suspende pe Higuaín pentru două meciuri. Decizia a fost însă criticată de Professional Soccer Referees Association (PSRA), organizația care reprezintă arbitrii profesioniști din Statele Unite și Canada.

La scurt timp după această reacție, Columbus Crew a anunțat că Higuaín nu mai face parte din staff-ul clubului.

Columbus Crew: „Standardele noastre pentru un lider nu au fost respectate”

Issa Tall, managerul general al lui Columbus Crew, a explicat că decizia de a-l demite pe fostul fotbalist a fost luată după o analiză mai amplă a situației și a comportamentului său din ultima perioadă.

„Am stabilit că este în interesul clubului nostru, al jucătorilor și al membrilor staffului să-l eliberăm pe Federico Higuaín de responsabilitățile sale”, a transmis Tall într-un comunicat.

Oficialul clubului a adăugat: „După discuțiile purtate în această săptămână și după o evaluare suplimentară a ultimei luni, standardele clubului nostru privind ceea ce se așteaptă de la un lider al uneia dintre echipele noastre nu au fost respectate.”

Higuaín a primit inițial o suspendare de două partide din partea MLS NEXT Pro, însă PSRA a considerat că sancțiunea nu transmite un mesaj suficient de puternic în astfel de situații.

Arbitrii americani au criticat sancțiunea inițială

Înainte ca formația Columbus Crew să anunțe demiterea lui Higuaín, Professional Soccer Referees Association a reacționat public și a contestat durata suspendării dictate de MLS NEXT Pro.

Organizația a descris comportamentul antrenorului drept „abuz fizic și sexism” și a susținut că incidentul a implicat două gesturi deliberate, îndreptate împotriva unei arbitre.

„Un antrenor principal a comis două acte deliberate de abuz fizic și sexism împotriva unei oficiale: i-a strâns mâna și a refuzat să-i dea drumul după ce i s-a cerut de trei ori să înceteze”, a transmis PSRA.

Asociația a considerat că situația a fost agravată de replica adresată arbitrei: „Nu uita, acesta este un joc al bărbaților”.

PSRA: „Femeile fac fiecare nivel al acestui sport mai bun”

Professional Soccer Referees Association a subliniat că femeile care activează în arbitraj trebuie să beneficieze de același nivel de respect și siguranță ca orice alt oficial.

„Femeile fac fiecare nivel al acestui sport mai bun. Ele nu ar trebui să fie nevoite să suporte intimidări sau comentarii degradante pentru a demonstra acest lucru”, a precizat organizația.

PSRA a amintit și performanțele arbitrelor pe scena internațională, susținând că acestea și-au demonstrat deja valoarea în competițiile importante.

„Arbitrele noastre și-au demonstrat excelența pe scena mondială. Ele merită același respect, aceeași demnitate și un mediu de lucru sigur ca orice alt oficial”, se mai arată în comunicat.

Federico Higuaín, fost jucător important al lui Columbus Crew

Înainte de a trece pe banca tehnică, Federico Higuaín a avut o carieră îndelungată ca fotbalist la Columbus Crew. Argentinianul a evoluat pentru club în 210 partide, reușind să înscrie 59 de goluri și să ofere 51 de pase decisive.

Higuaín este și fratele fostului internațional argentinian Gonzalo Higuaín, care a evoluat de-a lungul carierei la cluburi precum Real Madrid și Napoli și a reprezentat naționala Argentinei.

Mandatul lui Federico Higuain la Crew 2 s-a încheiat astfel după mai puțin de doi ani, în urma unui incident care a generat reacții atât din partea organismului care a analizat cazul, cât și din partea organizației reprezentative a arbitrilor profesioniști din America de Nord.

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