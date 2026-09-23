„Montăm gazonul” FOTO Stadionul echipei de tradiție e aproape gata: imagini cu terenul de joc +13 foto
Peste 7.000 de metri pătrați de gazon pentru noua arenă „Eroii Timișoarei”
Liga 2

„Montăm gazonul” FOTO Stadionul echipei de tradiție e aproape gata: imagini cu terenul de joc

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 22:32
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 22:55
  • Lucrările la Arena „Eroii Timișoarei” au intrat într-o nouă etapă.
  • Acolo va juca Poli Timișoara până când va fi gata stadionul mare, „Dan Păltinișanu”.
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Poli Timișoara, nou-promovată în Liga 2, își dispută acum meciurile de pe teren propriu pe stadionul Electrica, o arenă cu o capacitate de doar 500 de locuri, pe care a evoluat și în sezonul trecut, în Liga 3.

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Peste 7.000 de metri pătrați de gazon pentru noua arenă

Gazonul este montat pe suprafața de joc a viitorului stadion „Eroii Timișoarei”, iar viceprimarul orașului, Ruben Lațcău, a publicat imagini de la lucrările care se desfășoară în această perioadă.

Oficialul timișorean a prezentat momentul într-o postare pe rețelele sociale, alături de un scurt mesaj despre evoluția proiectului.

„Montăm gazonul la Arena Eroii Timișoarei - peste 7.000 mp de gazon”, a transmis Ruben Lațcău.

Se montează gazonul pe Arena Eroii Timișoarei. Capturi FB Ruben Lațcău (2).jpg
Se montează gazonul pe Arena Eroii Timișoarei. Capturi FB Ruben Lațcău (2).jpg

Galerie foto (13 imagini)

Se montează gazonul pe Arena Eroii Timișoarei. Capturi FB Ruben Lațcău (1).jpg Se montează gazonul pe Arena Eroii Timișoarei. Capturi FB Ruben Lațcău (2).jpg Se montează gazonul pe Arena Eroii Timișoarei. Capturi FB Ruben Lațcău (3).jpg Se montează gazonul pe Arena Eroii Timișoarei. Capturi FB Ruben Lațcău (4).jpg Se montează gazonul pe Arena Eroii Timișoarei. Capturi FB Ruben Lațcău (5).jpg
+13 Foto
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Montarea gazonului reprezintă una dintre etapele importante în pregătirea suprafeței de joc a stadionului. Lucrările continuă în paralel cu celelalte intervenții necesare pentru finalizarea arenei.

Imaginile publicate de viceprimar surprind echipele care lucrează la instalarea gazonului, suprafața de joc urmând să prindă treptat forma finală.

Noua arenă este unul dintre proiectele importante pentru infrastructura sportivă din Timișoara, urmând să ofere orașului un stadion destinat evenimentelor fotbalistice și altor competiții sportive.

Se montează gazonul pe Arena Eroii Timișoarei. Capturi FB Ruben Lațcău (4).jpg
Se montează gazonul pe Arena Eroii Timișoarei. Capturi FB Ruben Lațcău (4).jpg

Galerie foto (13 imagini)

Se montează gazonul pe Arena Eroii Timișoarei. Capturi FB Ruben Lațcău (1).jpg Se montează gazonul pe Arena Eroii Timișoarei. Capturi FB Ruben Lațcău (2).jpg Se montează gazonul pe Arena Eroii Timișoarei. Capturi FB Ruben Lațcău (3).jpg Se montează gazonul pe Arena Eroii Timișoarei. Capturi FB Ruben Lațcău (4).jpg Se montează gazonul pe Arena Eroii Timișoarei. Capturi FB Ruben Lațcău (5).jpg
+13 Foto
labels.photo-gallery

Arena „Eroii Timișoarei”, tot mai aproape de finalizare

Arena „Eroii Timișoarei” este amplasată pe un teren de aproximativ 9.000 de metri pătrați, are un cost estimat de 23 de milioane de euro și va avea o capacitate de circa 10.100 de locuri.

Proiectul include și o parcare de 450 de locuri, precum și amenajarea unui parc în imediata vecinătate a stadionului.

La mijlocul lunii iunie, Dinu Bara, directorul general al clubului Poli Timișoara, declara că, în cel mai optimist scenariu, formația antrenată de Dan Alexa ar urma să dispute primul meci pe arena „Eroii Timișoarei” la începutul anului 2027.

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