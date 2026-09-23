Serie A, de nerecunoscut! Campionatul din Italia schimbă regulile jocului, după 77 de ani! Recordul data din sezonul 1949-1950!

Serie A traversează un început de sezon neobișnuit: după primele cinci etape din stagiunea 2026-2027, niciun meci nu s-a încheiat 0-0.

O asemenea serie nu s-a mai înregistrat în Italia de 77 de ani.

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Ultima remiză fără goluri din Serie A datează din 10 mai, când Fiorentina și Genoa au terminat 0-0 pe „Artemio Franchi”.

De atunci, au trecut 73 de partide, împărțite între finalul sezonului trecut și începutul celui actual, iar în fiecare s-a marcat cel puțin o dată.

Start de sezon cum nu s-a mai văzut în Serie A de 77 de ani

Un start asemănător s-a mai înregistrat o singură dată în Serie A, în sezonul 1949-1950. Atunci, primul 0-0 a venit abia în etapa a șaptea, la Milan - Lazio.

Comparativ, în același punct al sezonului trecut existau deja patru meciuri încheiate 0-0, iar cu un an înainte fuseseră șase.

Schimbarea vine și pe fondul noilor reguli din Serie A, care au redus întreruperile. În primele etape a crescut și timpul efectiv de joc.

De la revenirea Serie A la formatul cu 20 de echipe, în 2004-2005, doar trei sezoane au avut mai multe goluri în același moment al campionatului, conform corrieredellosport.it:

2013-2014 : 152

: 152 2021-2022 : 159

: 159 2020-2021: 186

2,90 goluri pe meci este media actuală din Serie A, a patra cea mai mare înregistrată în această perioadă

Cele mai mari medii de goluri pe meci în Serie A, din 2004-2005:

2020-2021 : 3,06 goluri/meci

: 3,06 goluri/meci 2019-2020 : 3,04 goluri/meci

: 3,04 goluri/meci 2016-2017: 2,96 goluri/meci

Clasamentul în Serie A

Loc/Echipa Meciuri Golaveraj Puncte 1. AS Roma 5 14:3 13 2. Inter 5 15:8 13 3. Lazio 5 8:3 13 4. Cagliari 5 5:2 12 5. AC Milan 5 10:4 11 6. Frosinone 5 9:4 10 7. Juventus 5 8:4 10 8. Como 5 9:6 10 9. Napoli 5 7:6 7 10. Sassuolo 5 9:9 7 11. Atalanta 5 5:7 6 12. Lecce 5 5:10 6 13. Udinese 5 8:11 4 14. Torino 5 5:8 4 15. Parma 5 4:7 4 16. Monza 5 8:12 4 17. Fiorentina 5 6:12 4 18. Bologna 5 3:6 2 19. Genoa 5 3:10 1 20. Venezia 5 4:13 0

Cesc Fabregas, antrenorul lui Como, criticase în trecut stilul tradițional din Serie A și numărul mare de meciuri strânse.

Este greu să câștigi în Italia. Sunt multe meciuri de 0-0 și 1-0. Aici, echipele încearcă să te anihileze apărându-se și făcând pressing, nu atacând. Eu mă uit la Bundesliga, La Liga și Premier League. Echipele se apără foarte, foarte diferit. Când urmărești echipele din Premier League, vezi o structură. Aici, de multe ori, este imposibil să înțelegi ce se întâmplă Cesc Fabregas

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