Serie A, de nerecunoscut! Campionatul din Italia schimbă regulile jocului, după 77 de ani! Recordul data din sezonul 1949-1950!

- Serie A traversează un început de sezon neobișnuit: după primele cinci etape din stagiunea 2026-2027, niciun meci nu s-a încheiat 0-0.
- O asemenea serie nu s-a mai înregistrat în Italia de 77 de ani.
Ultima remiză fără goluri din Serie A datează din 10 mai, când Fiorentina și Genoa au terminat 0-0 pe „Artemio Franchi”.
De atunci, au trecut 73 de partide, împărțite între finalul sezonului trecut și începutul celui actual, iar în fiecare s-a marcat cel puțin o dată.
Start de sezon cum nu s-a mai văzut în Serie A de 77 de ani
Un start asemănător s-a mai înregistrat o singură dată în Serie A, în sezonul 1949-1950. Atunci, primul 0-0 a venit abia în etapa a șaptea, la Milan - Lazio.
Comparativ, în același punct al sezonului trecut existau deja patru meciuri încheiate 0-0, iar cu un an înainte fuseseră șase.
Schimbarea vine și pe fondul noilor reguli din Serie A, care au redus întreruperile. În primele etape a crescut și timpul efectiv de joc.
De la revenirea Serie A la formatul cu 20 de echipe, în 2004-2005, doar trei sezoane au avut mai multe goluri în același moment al campionatului, conform corrieredellosport.it:
- 2013-2014: 152
- 2021-2022: 159
- 2020-2021: 186
Cele mai mari medii de goluri pe meci în Serie A, din 2004-2005:
- 2020-2021: 3,06 goluri/meci
- 2019-2020: 3,04 goluri/meci
- 2016-2017: 2,96 goluri/meci
Clasamentul în Serie A
|Loc/Echipa
|Meciuri
|Golaveraj
|Puncte
|1. AS Roma
|5
|14:3
|13
|2. Inter
|5
|15:8
|13
|3. Lazio
|5
|8:3
|13
|4. Cagliari
|5
|5:2
|12
|5. AC Milan
|5
|10:4
|11
|6. Frosinone
|5
|9:4
|10
|7. Juventus
|5
|8:4
|10
|8. Como
|5
|9:6
|10
|9. Napoli
|5
|7:6
|7
|10. Sassuolo
|5
|9:9
|7
|11. Atalanta
|5
|5:7
|6
|12. Lecce
|5
|5:10
|6
|13. Udinese
|5
|8:11
|4
|14. Torino
|5
|5:8
|4
|15. Parma
|5
|4:7
|4
|16. Monza
|5
|8:12
|4
|17. Fiorentina
|5
|6:12
|4
|18. Bologna
|5
|3:6
|2
|19. Genoa
|5
|3:10
|1
|20. Venezia
|5
|4:13
|0
Cesc Fabregas, antrenorul lui Como, criticase în trecut stilul tradițional din Serie A și numărul mare de meciuri strânse.
Este greu să câștigi în Italia. Sunt multe meciuri de 0-0 și 1-0. Aici, echipele încearcă să te anihileze apărându-se și făcând pressing, nu atacând. Eu mă uit la Bundesliga, La Liga și Premier League. Echipele se apără foarte, foarte diferit. Când urmărești echipele din Premier League, vezi o structură. Aici, de multe ori, este imposibil să înțelegi ce se întâmplă Cesc Fabregas