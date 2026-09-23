Serie A, de nerecunoscut! Campionatul din Italia schimbă regulile jocului, după 77 de ani! Recordul data din sezonul 1949-1950!
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Serie A, de nerecunoscut! Campionatul din Italia schimbă regulile jocului, după 77 de ani! Recordul data din sezonul 1949-1950!

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 11:21
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 11:21
  • Serie A traversează un început de sezon neobișnuit: după primele cinci etape din stagiunea 2026-2027, niciun meci nu s-a încheiat 0-0.
  • O asemenea serie nu s-a mai înregistrat în Italia de 77 de ani.
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Ultima remiză fără goluri din Serie A datează din 10 mai, când Fiorentina și Genoa au terminat 0-0 pe „Artemio Franchi”.

De atunci, au trecut 73 de partide, împărțite între finalul sezonului trecut și începutul celui actual, iar în fiecare s-a marcat cel puțin o dată.

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Start de sezon cum nu s-a mai văzut în Serie A de 77 de ani

Un start asemănător s-a mai înregistrat o singură dată în Serie A, în sezonul 1949-1950. Atunci, primul 0-0 a venit abia în etapa a șaptea, la Milan - Lazio.

Comparativ, în același punct al sezonului trecut existau deja patru meciuri încheiate 0-0, iar cu un an înainte fuseseră șase.

Schimbarea vine și pe fondul noilor reguli din Serie A, care au redus întreruperile. În primele etape a crescut și timpul efectiv de joc.

De la revenirea Serie A la formatul cu 20 de echipe, în 2004-2005, doar trei sezoane au avut mai multe goluri în același moment al campionatului, conform corrieredellosport.it:

  • 2013-2014: 152
  • 2021-2022: 159
  • 2020-2021: 186
2,90 goluri pe meci
este media actuală din Serie A, a patra cea mai mare înregistrată în această perioadă

Cele mai mari medii de goluri pe meci în Serie A, din 2004-2005:

  • 2020-2021: 3,06 goluri/meci
  • 2019-2020: 3,04 goluri/meci
  • 2016-2017: 2,96 goluri/meci

Clasamentul în Serie A

Loc/EchipaMeciuriGolaverajPuncte
1. AS Roma514:313
2. Inter515:813
3. Lazio58:313
4. Cagliari55:212
5. AC Milan510:411
6. Frosinone59:410
7. Juventus58:410
8. Como59:610
9. Napoli57:67
10. Sassuolo59:97
11. Atalanta55:76
12. Lecce55:106
13. Udinese58:114
14. Torino55:84
15. Parma54:74
16. Monza58:124
17. Fiorentina56:124
18. Bologna53:62
19. Genoa53:101
20. Venezia54:130

Cesc Fabregas, antrenorul lui Como, criticase în trecut stilul tradițional din Serie A și numărul mare de meciuri strânse.

Este greu să câștigi în Italia. Sunt multe meciuri de 0-0 și 1-0. Aici, echipele încearcă să te anihileze apărându-se și făcând pressing, nu atacând. Eu mă uit la Bundesliga, La Liga și Premier League. Echipele se apără foarte, foarte diferit. Când urmărești echipele din Premier League, vezi o structură. Aici, de multe ori, este imposibil să înțelegi ce se întâmplă Cesc Fabregas

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