Lewandowski, despre România Ce l-a surprins pe căpitanul Poloniei în privința „tricolorilor” +  Ce a zis despre retragere
Robert Lewandowski, liderul naționalei Poloniei. Foto: Imago
Nationala

Lewandowski, despre România Ce l-a surprins pe căpitanul Poloniei în privința „tricolorilor” + Ce a zis despre retragere

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 13:26
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 13:26
  • Robert Lewandowski, 38 de ani, a venit la națională și a vorbit despre adversarii din primele patru meciuri de Nations League B. 
  • Căpitanul Poloniei a abordat și subiectul retragerii, fiind surprins de reacția unui jurnalist local în timpul conferinței.
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Polonia a jucat în Liga Națiunilor A ediția trecută, într-o grupă alături de Portugalia, Croația și Scoția.

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A fost ultima, cu o singură victorie (3-2 cu Scoția), un egal (3-3 cu Croația) și patru eșecuri (0-1 cu Croația, 1-3 și 1-5 cu Portugalia, 1-2 cu Scoția).

Lewandowski, despre România: „E de nivelul nostru”

A retrogradat în Nations League B și va înfrunta acum România, Bosnia și Suedia. În prima „fereastră”, duelul-tur contra „tricolorilor” e pe 2 octombrie, la Varșovia.

Robert Lewandowski a tras o concluzie asupra adversarilor din elită și cei de acum, inclusiv România.

Lewandowski a ratat calificarea la CM 2026 cu Polonia. Foto: Imago Lewandowski a ratat calificarea la CM 2026 cu Polonia. Foto: Imago
Lewandowski a ratat calificarea la CM 2026 cu Polonia. Foto: Imago

„Acestea sunt echipe de nivelul nostru. Faptul că am fost anterior în Divizia A era peste posibilitățile Poloniei”, a spus atacantul în vârstă de 38 de ani, potrivit site-ului local Meczyki.

Sper nu doar să creez ocazii și să marchez goluri, ci și să câștigăm puncte, chiar dacă este un program dificil, pentru că vom juca patru meciuri într-un timp scurt. Întrebarea este cum ne gestionăm minutele. E o provocare. Sper să putem face față și să se vadă pe teren Robert Lewandowski, căpitan Polonia

Lewandowski nu se retrage de la națională: „Încă mă simt suficient de motivat”

Legat de subiectul retragerii sale, atacantul care s-a despărțit în vară de Barcelona semnând cu Chicago Fire a declarat:

„Am un dialog cu mine însumi zilnic, în multe privințe. Încă mă simt suficient de motivat și am această ambiție de a vrea să fac mereu ceva”.

89 de goluri
a marcat Lewandowski în 167 de selecții pentru Polonia (ambele recorduri). A oferit și 38 de pase decisive

A continuat pentru cotidianul Przeglad Sportowy: „Mă tot întrebați în ultima vreme când va fi acel moment, dar nu pot să răspund până nu voi decide că acesta este momentul.

Când iau o decizie, trebuie să fie foarte bine gândită, mai ales că nu va fi o decizie ușoară”.

Naționala este în sufletul meu de 18 ani, e dificil să închei o asemenea etapă a vieții tale Robert Lewandowski, căpitan Polonia

Lewandowski, spre jurnalist: „Felicitări. E o artă să recunoști o greșeală”

În timpul conferinței, Lewandowski a zâmbit când un jurnalist de la Super Express i-a cerut scuze. El lansase informația că atacantul ar fi vrut să joace numai la primul meci al Poloniei în această primă „fereastră” de Liga Națiunilor, contra Bosniei, pe 25 septembrie. Variantă negată de fotbalist.

„Am făcut o greșeală. Din păcate, am scris că s-ar putea să închei prematur acest cantonament. Îmi cer scuze”, i-a transmis acesta.

Lewy i-a replicat: „Sincer, este prima dată în viața mea când aud o întrebare care începe cu o scuză. Nu cred că s-a întâmplat asta încă în jurnalismul polonez, așa că felicitări. E o artă să recunoști o greșeală”.

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