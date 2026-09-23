De ce nu ne antrenăm în străinătate Motivul pentru care România lui Hagi nu are niciun antrenament în afara țării la jocurile din Liga Națiunilor
Gică Hagi, atent, în timpul amicalului România - Țara Galilor 2-1. Foto: Raed Krishan
Nationala

De ce nu ne antrenăm în străinătate Motivul pentru care România lui Hagi nu are niciun antrenament în afara țării la jocurile din Liga Națiunilor

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 15:12
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 15:12
  • Naționala nu va face antrenamentul oficial nici în Suedia, nici în Polonia, înaintea meciurilor de Nations League B. 
  • De ce a decis așa selecționerul Gică Hagi. Așa va proceda și în noiembrie, la confruntarea cu Bosnia de la Zenica. 
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Primele meciuri oficiale ale lui Gică Hagi la întoarcerea ca selecționer.

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Două în deplasare, pe 25 septembrie (Suedia) și 2 octombrie (Polonia), două acasă, pe Arena Națională, în 28 septembrie (Bosnia) și 5 octombrie (Suedia).

România nu face antrenamentele oficiale în Suedia și Polonia. Doar la Mogoșoaia

În mod normal, naționala ar fi trebuit să facă antrenamentele oficiale în străinătate, cu o seară înaintea duelurilor, pentru a se obișnui cu gazonul.

  • Jucăm contra Suediei pe „Strawberry Arena”, la Solna, orășel la marginea capitalei Stockholm. 
  • Înfruntăm Polonia pe „Stadion Narodowy” (Stadionul Național), la Varșovia. 

Și totuși, Hagi a ales să anuleze acea ultimă ședință de pregătire în orașul-gazdă și să o mute de fiecare dată la centrul sportiv de la Mogoșoaia.

„Tricolorii” se antrenează joi dimineața, apoi se îmbarcă în cursa de Stockholm (sau Varșovia). Și acolo au doar conferințele, seara, la hotelurile în care sunt cazați:

  • Hagastrand (Solna). 
  • Westin (Varșovia).

Ambele întâlniri sunt vineri, cu Suedia și Polonia. Așa va proceda și pe 17 noiembrie, la ultima deplasare din Nations League B, contra Bosniei la Zenica.

Hagi vrea să aibă un antrenament complet în plus. Nu l-ar fi putut avea în străinătate

De ce a luat selecționerul această decizie? Pentru a face un antrenament normal, tactic, acasă (doar primele 15 minute sunt deschise presei), unde are totul asigurat, inclusiv secretul pregătirii.

Nici în Suedia, nici în Polonia nu ar fi putut avea garantată această posibilitate.

Nu este însă o premieră. Și alte naționale, și alte cluburi procedează astfel. Fac antrenamentul oficial acasă în dinineața plecării. UEFA le permite.

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