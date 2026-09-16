Selecționerul e plătit să caute soluții, să nu se plângă și să fie optimist. Noi, toți ceilalți, nu avem obligația de a ne complace în a ne face iluzii.

Prima nemulțumire a lui Gică Hagi de când a fost instalat la națională a fost rostită astăzi, în fața ziariștilor: „Zi de zi văd numai negativism”. Și? E o problemă?

Hagi să nu se aștepte la un tratament preferențial doar pentru că e Hagi, ci să se aștepte să primească ce au primit și predecesorii lui.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La 5 luni fără 4 zile, de la momentul în care a fost anunțat oficial antrenorul echipei naționalei, Gică Hagi a avut primul reproș pe care l-a rostit în public.

A făcut-o în fața ziariștilor prezenți la conferința de presă de miercuri. Iar ținta selecționerului au fost de la ziariști, analiști, experți, până la oameni de fotbal și chiar simpli microbiști.

Ce a spus Hagi:

„Stau și eu și mă uit la televizor și de dimineața până seara văd că se spune un singur lucru: nu mai avem jucători, nu mai suntem buni, că nu mai avem nimic. Totul e negativ, așa am văzut eu în aceste luni. Eu vin și spun că avem jucători și că se poate.

Cine vine la națională trebuie să fie optimist și convins că va face rezultate mari. Și să facă diferența. Dar cum poate un jucător să fie convins dacă toată lumea spune că nu mai avem jucători și că suntem slabi și ar trebui să ne lăsăm? Am vrut să tac, dar uite că m-am pornit”.

Ce are Hagi în fișa postului

E foarte bine că Hagi nu tace și spune ce gândește. Dar nu înseamnă că tot ce spune Hagi e sau trebuie să fie literă de lege. E o foarte mare diferență între statutul pe care Gică îl are în prezent și cel al cărora li se adresează, cerându-le să fie optimiști, pozitivi, să aibă speranță și să se pună necondiționat în slujba echipei naționale.

În fișa postului pe care Hagi o are la prima reprezentativă, printre alte lucruri, el e obligat să găsească soluții, să nu se plângă, să fie optimist, să motiveze jucătorii, să fie inspirat și să facă rezultate. Pentru aceste lucruri a fost adus.

Gică Hagi (foto: GOLAZO.ro)

Unde suntem azi. De fapt, unde nu mai suntem

Noi, toți ceilalți, ziariști, analiști, comentatori, oameni de fotbal, public, nu avem aceste obligații.

Hagi e liber să creadă că suntem buni și că avem jucători, dar realitatea e cu totul alta. Și trebuie spusă, chiar dacă doare: în actuala ediție de Champions League, România are 2 (DOI) jucători: Man și Răzvan Marin. Unul dintre ei cu statut de rezervă!

Din loturile celor 36 de echipe din UCL, adică 900 de jucători, sunt doar doi români. În procente înseamnă 0,2%.

În Europa League avem 4 jucători: I. Radu, Corbu, Olaru, Fl. Tănase. 4 tot din 900 de fotbaliști! În cele două competiții, România nu are nici o echipă de club!!!

Avem în prezent doar 4 jucători (PATRU) la echipe din primele 5 campionate ale Europei: Anglia, Spania, Italia, Germania și Franța!

Care ar fi motivul pentru care ar trebui să fim optimiști? Am avut o grupă în preliminariile CM 2026 extrem de abordabilă, cea mai bună, de departe. Rezultatul? Unul dezamăgitor. Am terminat pe locul 3, doar peste Cipru și San Marino, sub Austria și Bosnia.

Hagi s-a raportat la Lucescu. Tot Il Luce îi răspunde și răbufnirii de azi

L-am auzit pe Hagi, pe parcursul conferinței de astăzi amintind de anumite principii și idei ale lui Mircea Lucescu, pe care își ghidează și el strategia. E perfect, fiindcă tot Il Luce a spus ceva ce și Hagi, și toți ceilalți selecționeri pe care i-am avut și pe care îi vom mai avea trebuie să înțeleagă: „Nicio mare echipă nu se poate construi pe un cor de laude!”.

Și apropo de ceilalți selecționeri. Toți au avut parte de adversitatea presei. De la Pițurcă și Răzvan Lucescu până la Daum și Edi Iordănescu. Hagi va fi tratat la fel ca precedesorii lui. Nici nu ar fi corect să fie altfel.

Unii au reușit să se impună, să facă rezultate mari, aflându-se chiar în contre majore cu mass-media, vezi cazul lui Pițurcă.

Amintiți-vă ce a suportat Edi Iordănescu după debutul în grupa de Liga Națiunilor, în care a terminat pe ultimul loc. Dar și-a văzut de drum, a transformat criticile și negativismul în motivație și performanță și ne-a oferit un Euro fantastic acum două veri!

Instalarea lui Hagi ca selecționer n-a fost primită cu negativism

Negativismul pe care Hagi îl vede zilnic în emisiunile și site-urile de sport nu sunt altceva decât realitatea în care am ajuns cu acest sport.

Tocmai din acest motiv, atunci când FRF l-a ales pe el ca selecționer, fotbalul românesc, aproape la unison, a salutat, aplaudat și validat varianta, fiindcă toți vedem în Hagi speranța că ne poate readuce din nou în elită.

Când nu ai jucători de calitate, vorba lui Panduru, îți trebuie un antrenor de mare valoare pentru a reuși. Astăzi, naționala României îl are. De aici, depinde de el cum face să reușească, dar să nu aștepte preventiv un cor de laude. Nu-l va primi!