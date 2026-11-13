Alertă meteo înainte de România - Polonia Schimbare radicală de vreme. Câte grade vor fi la ora meciului care se va juca pe Arena Națională

Vremea se răcește brusc înaintea duelului România - Polonia , ultimul al „tricolorilor” pe teren propriu din Liga Națiunilor.

, ultimul al „tricolorilor” pe teren propriu din Liga Națiunilor. România - Polonia se joacă sâmbătă, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Vineri, 13 noiembrie, a fost o zi cu temperaturi extrem de ridicate și neobișnuite pentru această perioadă a anului.

Maximele au atins 25-27 de grade Celsius în București și în sud-estul țării, însă, începând de sâmbătă, temperaturile vor scădea brusc, iar vremea se va răci considerabil.

România - Polonia se joacă la doar 4 grade Celsius!

Potrivit ANM, temperatura maximă, care se va atinge la începutul zilei, se va situa în jurul valorii de 8 grade. Cerul va fi mai mult noros și va ploua slab pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura minimă va fi de -1…1 grad. Spre sfârșitul nopții vor fi condiții de ceață, informează hotnews.com.

La ora partidei România - Polonia, termometrele vor indica 4 grade Celsius.

FOTO. România - Suedia 0-1

Lotul ales de Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTAR

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0); Rareș ILIE (Mantova, 0/0)

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Suedia - 10p Bosnia - 8p Polonia - 4p România - 0p

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