Alertă meteo înainte de România - Polonia Schimbare radicală de vreme. Câte grade vor fi la ora meciului care se va juca pe Arena Națională +33 foto
Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Nationala

Alertă meteo înainte de România - Polonia Schimbare radicală de vreme. Câte grade vor fi la ora meciului care se va juca pe Arena Națională

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.11.2026, ora 19:44
alt-text Actualizat: 13.11.2026, ora 19:44
  • Vremea se răcește brusc înaintea duelului România - Polonia, ultimul al „tricolorilor” pe teren propriu din Liga Națiunilor.
  • România - Polonia se joacă sâmbătă, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Vineri, 13 noiembrie, a fost o zi cu temperaturi extrem de ridicate și neobișnuite pentru această perioadă a anului.

Maximele au atins 25-27 de grade Celsius în București și în sud-estul țării, însă, începând de sâmbătă, temperaturile vor scădea brusc, iar vremea se va răci considerabil.

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România - Polonia se joacă la doar 4 grade Celsius!

Potrivit ANM, temperatura maximă, care se va atinge la începutul zilei, se va situa în jurul valorii de 8 grade. Cerul va fi mai mult noros și va ploua slab pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura minimă va fi de -1…1 grad. Spre sfârșitul nopții vor fi condiții de ceață, informează hotnews.com.

La ora partidei România - Polonia, termometrele vor indica 4 grade Celsius.

FOTO. România - Suedia 0-1

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Lotul ales de Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTAR

  • Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0); Rareș ILIE (Mantova, 0/0)

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

  1. Suedia - 10p
  2. Bosnia - 8p
  3. Polonia - 4p
  4. România - 0p

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