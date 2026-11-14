Toți l-au îmbrățișat pe Hagi Cele 4 momente: reacțiile „tricolorilor” și ale selecționerului la golul anulat și la reușitele validate

ROMÂNIA - POLONIA 2-1. Toți „tricolorii” l-au copleșit cu îmbrățișările pe Gică Hagi după primul gol, cel anulat.

La reușitele validate, selecționerul s-a îmbrățișat doar cu cei din stafful său tehnic.

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Jucătorii au arătat ce înseamnă Gică Hagi pentru ei sâmbătă seară, pe Arena Națională.

O îmbrățișare colectivă pentru Gică Hagi

În minutul 59, când Florinel Coman a deschis scorul, toți „tricolorii” s-au dus direct la marginea terenului și l-au îmbrățișat pe selecționer. L-au copleșit.

Și Gică s-a bucurat de fiecare clipă. I-a îmbrățișat și el, i-a pupat, i-a bătut pe spate.

Doar că arbitrul a fost avertizat de VAR și a anulat reușita pentru un fault la o fază anterioară. Hagi l-a urmărit pe „central” lângă monitor cum analiza momentul. Și a ridicat mâinile dezamăgit.

La 1-0 și 2-0 , Hagi a sărbătorit golurile cu secunzii săi. Cu mâinile sus. Fericit

După aceea însă, România a mai înscris două goluri, Cicâldău (minge deviată de polonezi) și Man, pătruns vertical, o finalizare furibundă, care a străpuns apărarea adversă.

Mingea s-a oprit de fiecare dată în plasă și nimeni nu ne-a mai refuzat golurile de 1-0 și 2-0.

Jucătorii nu au mai venit la antrenor. Au sărbătorit împreună reușitele cu fanii din peluză.

La margine, Hagi a ridicat mâinile în sus. Era fericit. A celebrat împreună cu toți membrii staffului său tehnic.

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