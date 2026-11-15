„Atitudine inacceptabilă” Selecționerul Poloniei și-a pus la zid jucătorii după eșecul cu România: „Am pierdut prea ușor”

România - Polonia 2-1. Jan Urban (64 de ani), selecționerul oaspeților, a reacționat după eșecul suferit pe Arena Națională.

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Tehnicianul și-a criticat tinerii jucători pentru modul în care au gestionat partida, mai ales la golul doi al „tricolorilor”, și va lua în calcul modificări pentru meciul cu Suedia.

Jan Urban: „Am pierdut prea ușor”

În același timp, selecționerul e conștient că numărul mare de jucători tineri poate duce la greșeli, care să-i coste inclusiv cele trei puncte.

„Știam că avem o echipă mai bună. În prima repriză a fost un meci disputat, cu puține ocazii de gol. Știam că adversarii vor da dovadă de voință și vor lupta.

Totuși, în ceea ce privește lupta și implicarea, nu am fost mai prejos. Terenul era greu, au fost alunecări și căzături, dar condițiile au fost aceleași pentru ambele echipe.

Am pierdut prea ușor, primul gol a venit după o deviere a lui Kiwior. Portarul n-a avut nicio șansă.

La al doilea gol, atitudinea tinerilor noștri a fost inacceptabilă. Un jucător nu poate rămâne nemarcat la o fază fixă.

Reacția după ce am primit al doilea gol a fost bună.

Mă gândesc la ce arată noii jucători, la cum s-a prezentat fiecare în toate meciurile.

Ne-a mai rămas meciul cu Suedia și vom avea o analiză completă a grupului de jucători din care putem alege pentru calificările la Campionatul European. Sunt nume noi și, uneori, asta se plătește cu o înfrângere”, a declarat Jan Urban, potrivit sport.pl.

Polonia va juca ultimul meci din grupă cu liderul Suedia, marți, de la 21:45.

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