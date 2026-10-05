Continuă seria gafelor! FOTO. Suedezii au deschis scorul după o eroare mare a căpitanului Stanciu în propria jumătate

România - Suedia. Nicolae Stanciu (33 de ani) a fost autorul unei greșeli mari, care a dus la o deschidere rapidă de scor din partea oaspeților.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Căpitanul „tricolorilor” se află la meciul cu numărul 90 în echipa națională, însă începutul de partidă nu a fost unul deloc încurajator pentru internaționalul român.

România - Suedia. Gafă uriașă a lui Nicolae Stanciu

În minutul 13 al partidei, veteranul naționalei a fost deposedat mult prea ușor de Bergvall, în jumătatea noastră, aproape de careul lui Otto Hindrich.

Suedezii au schimbat câteva pase, a urmat o centrare a lui Bernhardsson, iar Nanasi a reluat din alunecare în bară.

Ghinionul s-a ținut în continuare de „tricolori”, mingea a ricoșând direct la vârful Viktor Gyokeres, care a reluat cu ușurință în poarta goală, după ce în meciul tur a înscris similar, după respingerea lui Ionuț Radu.

Golul încasat în startul duelului de pe Arena Națională este cel cu numărul 13 din actuala stagiune a Ligii Națiunilor.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport