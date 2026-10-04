„Trăim din amintiri de când eram mingicari” Propunerea lui Ciprian Marica pentru redresarea naționalei: „O idee care n-a fost discutată”

Ciprian Marica (41 de ani) a tras câteva concluzii dure după ultimul eșec al naționalei: dezastrul din Polonia, scor 0-6.

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Fostul atacant a contestat jocul „tricolorilor” și a propus o nouă abordare pentru viitorii adversari.

Ciprian Marica: „Trăim din amintiri de când eram mingicari”

Marica e de părere că un joc organizat, fără minge, ar fi mai potrivit pentru România, față de unul în care să încercăm să avem posesia.

„Una dintre concluzii este că identitatea asta nu înseamnă neapărat să ai mingea. Poți să fii extraordinar și să te organizezi și fără minge foarte bine și să fie asta o identitate.

E o idee care nu a fost discutată și văd că oamenii din fotbalul românesc vor în continuare și visează, trăind sigur din amintiri de când eram mingicari, când obțineam mingea, eram foarte buni.

Poate nu mai suntem. Poate avem nevoie de o nouă identitate. Aceea de a fi foarte bine organizați când nu avem mingea.

E o propunere, pentru că e clar că trebuie schimbat ceva. Iar, încă un lucru care mă sperie nu e că Polonia a avut mingea, ci că noi am avut doar 10 recuperări. Ei au avut vreo 47, adică ne-au cam luat mingea. Noi, lor, mai puțin”, a declarat Marica, la Digi Sport.

În plus, Marica nu-și poate explica modul în care „tricolorii” au căzut după eliminarea lui Radu Drăgușin din prima repriză.

„Și mai e un lucru important. Până să fie dezastru, să fie România spulberată, înainte de eliminarea lui Drăgușin, mă uitam pe statistici la pauză, și România avea 7 șuturi, la fel ca ei.

Vizavi de asta, vreau să întreb doar ce face ca o echipă să arate acceptabil 20-40 de minute și să se dezintegreze complet? După un eveniment negativ, într-adevăr. Dar n-a mai existat complet. Adică e o chestiune și de mental aici”, a mai spus Marica.

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