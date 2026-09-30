Al doilea faliment Un club de tradiție a cerut dizolvarea , la 15 ani după prima dispariție din fotbalul românesc

Retrogradată din Liga 1 în 2025, Poli Iași nu s-a mai înscris în Liga 2 la începutul actualului sezon.

La câteva luni după confirmarea planului de reorganizare, administratorul judiciar cere intrarea clubului în faliment, care ar însemna al doilea faliment din istoria fotbalului ieșean.

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Poli Iași este la un pas de faliment. Administratorul judiciar al Asociației Clubul Sportiv Municipal Politehnica Iași a solicitat judecătorului-sindic intrarea clubului în procedura generală a falimentului, după ce activitatea a continuat să producă pierderi, iar resursele financiare au devenit insuficiente pentru susținerea clubului.

Poli Iași a cerut falimentul la un an după retrogradarea din Liga 1

Poli Iași a intrat în insolvență după ce a retrogradat din Liga 1 în 2025, iar la începutul sezonului 2026-2027 nu s-a mai înscris în Liga 2.

Ulterior, clubul din Copou nu a mai înscris în competiții nici echipele de copii și juniori. În acest context, administratorul special a transmis judecătorului sindic că ACSM Politehnica Iași nu dispune de resursele necesare pentru continuarea activității fotbalistice.

Raportul administratorului judiciar, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență din 28 septembrie, arată că situația financiară s-a deteriorat după confirmarea planului de reorganizare.

Motivul invocat de administratorul judiciar este că activitatea desfășurată în perioada reorganizării produce în continuare pierderi și generează noi obligații, fără ca clubul să mai aibă resursele necesare pentru a continua în condiții sustenabile.

Pierdere de 277.768 de lei într-o singură lună

Conform documentului, ultima balanță contabilă pusă la dispoziția administratorului judiciar este cea aferentă lunii iulie 2026.

În acea lună, clubul a înregistrat venituri de 74.420 de lei și cheltuieli de 352.188 de lei. Rezultatul: o pierdere de 277.768 de lei.

La finalul lunii iulie, disponibilitățile din conturile bancare și casierie însumau doar 22.668 de lei.

Administratorul judiciar arată că aceste date evidențiază disproporția dintre resursele bănești disponibile și costurile activității curente.

Balanța indică, de asemenea, obligații față de personal, furnizori și bugetele publice, precum și noi obligații fiscale și salariale apărute în cursul lunii.

Administratorul special a recunoscut că nu mai sunt resurse pentru Liga 2

Pe 1 iulie 2026, administratorul special a transmis administratorului judiciar o notă prin care a solicitat susținerea unei operațiuni de cesiune a activității fotbalistice și a dreptului de participare în Liga 2 către CSM Iași 2020, clubul Primăriei Iași.

În document, administratorul special a arătat că Poli Iași nu dispune de resursele financiare necesare pentru acoperirea costurilor activității din Liga 2.

Menținerea echipei în aceste condiții, susținea administratorul special, ar fi dus la acumularea unor noi datorii și la apariția unor litigii cu jucători, antrenori și alte persoane implicate în activitatea sportivă.

Operațiunea de cesiune nu a fost însă aprobată de creditori la ședința din 9 iulie, iar Poli Iași s-a retras din Liga 2.

Ulterior, administratorul special a comunicat că, până la 15 iulie, Poli Iași nu înscrisese nicio echipă de copii și juniori în competițiile oficiale ale sezonului 2026-2027, din cauza lipsei resurselor financiare.

Astfel, în actualul sezon, clubul nu participă la nicio competiție oficială de juniori.

Municipiul Iași cere aproximativ 3 milioane de euro

În cadrul procedurii au fost formulate mai multe cereri de plată pentru creanțe pretins născute după intrarea în insolvență.

Printre solicitanți se află Municipiul Iași – Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, DGRFP Iași – AJFP Iași, Medicover Hospitals, jucătorul Tudor Pojar, fostul antrenor Tibor Selymes și o firmă de distribuție a echipamentului sportiv.

Cea mai mare cerere este cea formulată de Municipiul Iași, în valoare de 14.977.500 de lei (aproximativ 3 milioane de euro).

DGRFP Iași – AJFP Iași a solicitat, la rândul său, 3.221.679 de lei, circa 644.000 de euro.

Cele două solicitări însumează peste 18,19 milioane de lei (aproximativ 3,64 milioane de euro).

Administratorul judiciar precizează însă că sumele solicitate trebuie verificate înainte de a fi considerate datorii certe ale clubului.

Masa credală a Politehnicii: 3,9 milioane de euro

Aceste sume nu fac parte, în acest moment, din masa credală de 19,47 milioane de lei, circa 3,9 milioane de euro, stabilită prin tabelul definitiv al creanțelor.

Datoriile înscrie în tabelul definitiv al creanțelor sunt structurate în patru categorii principale:

Creanțe salariale (jucători și staff tehnic) - 4.838.235,73 lei

Creanțe garantate (ANAF) - 13.266.553 lei

- Creanțe bugetare (Consiliul Județean Iași) - 63.750 lei

Creditori chirografari - 1.307.118,35 lei

Falimentul este cerut din cauza pierderilor din reorganizare

Administratorul judiciar precizează că Poli Iași nu este propusă pentru faliment din cauza neexecutării programului de plăți din planul de reorganizare, deoarece aceste plăți nu au ajuns încă la scadență.

În schimb, raportul arată că activitatea clubului continuă să producă pierderi, iar noile obligații se acumulează în condițiile lipsei resurselor financiare.

„Continuarea reorganizării nu mai oferă o perspectivă rezonabilă de redresare și riscă să conducă la diminuarea suplimentară a averii debitoarei și la majorarea obligațiilor născute în procedură”, se arată în raport.

În aceste condiții, administratorul judiciar nu cere doar trecerea clubului în procedura falimentului, ci și dizolvarea Politehnicii Iași și ridicarea dreptului de administrare, măsuri care ar deschide etapa de lichidare a clubului.

Primul faliment, în 2011. Fotbalul a continuat printr-o nouă structură

Nu ar fi primul faliment al fotbalului ieșean. Vechea Politehnica Iași, club fondat în 1945, a intrat în insolvență după retrogradarea din Liga 1 în 2010 și a intrat în faliment pe 6 septembrie 2011.

La acel moment, clubul avea datorii de aproximativ 14,8 milioane de lei și nu a mai primit licența pentru Liga a II-a.

Pentru ca fotbalul să continue în oraș, în august 2010 a fost creată o nouă structură, prin fuziunea dintre Tricolorul Breaza și CS Navobi Iași.

Noua echipă, ACSMU Politehnica Iași, a pornit din Liga 2, iar ulterior a devenit CSMS Iași. În 2012 a revenit în Liga 1.

Club Sportiv USV CSM Iași 2020, noua echipă susținută de Primărie

Acum, scenariul se repetă în altă formă. ACSM Politehnica Iași este în insolvență și nu s-a mai înscris în Liga 2, iar Primăria încearcă să păstreze o echipă de fotbal în oraș prin CSM Iași 2020, club sportiv înființat de municipalitate în 2020 și finanțat din bugetul local.

În iulie 2026, Consiliul Local a aprobat asocierea CSM Iași 2020 cu secția de fotbal a ACS USV Iași. Noua echipă, Club Sportiv USV CSM Iași 2020 evoluează în prezent în Liga 3, cu sprijin financiar de la Primăria Iași.

Municipalitatea a încercat anterior și preluarea activității și a locului Politehnicii în Liga 2 către CSM Iași 2020, însă operațiunea nu s-a concretizat.

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