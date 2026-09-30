Popovici și-a făcut rivalul mai puternic  Pan Zhanle, dezvăluiri despre cantonamentul din România » Ce l-a învățat David: „Ei nu sunt obsedați de asta” +32 foto
David Popovici și Pan Zhanle
Înot

Popovici și-a făcut rivalul mai puternic Pan Zhanle, dezvăluiri despre cantonamentul din România » Ce l-a învățat David: „Ei nu sunt obsedați de asta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.09.2026, ora 18:57
alt-text Actualizat: 30.09.2026, ora 18:57
  • Înotătorul chinez Pan Zhanle (22 de ani) a explicat ce lecție a învățat în timpul cantonamentului din România, alături de David Popovici (22 de ani).
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După ce s-a pregătit în România alături de rivalul său, Pan Zhanle a participat la Jocurile Asiei, unde a avut o prestație incredibilă.

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Pan Zhanle, despre cantonamentul din România: „Am învățat o lecție foarte importantă”

Timp de câteva săptămâni, înotătorul chinez s-a pregătit la București alături de David Popovici. După ce a câștigat 4 medalii de aur la Jocurile Asiei, Pan Zhanle a vorbit despre acea experiență.

„Am învățat o lecție foarte importantă în timpul cantonamentului din străinătate. L-am întrebat pe Popovici, înainte să ne întoarcem, dacă poate doborî recordul mondial (n.r. - la 100 metri liber), iar el mi-a răspuns pur și simplu: «Poate».

Ei nu sunt obsedați de timpii pe care îi obțin la antrenamente. Așa că, înainte să vin aici (n.r. - la Jocurile Asiei), nu mi-am stabilit niciun obiectiv. Nici măcar nu știam dacă pot înota sub 48 de secunde.

Dar atunci când nu ești obsedat de timpi și te asiguri doar că îți faci antrenamentul cât mai bine în ziua respectivă, rezultatele sunt surprinzător de bune”, a declarat Pan Zhanle, conform chinadaily.com.cn.

În cadrul competiției disputate recent, Zhanle a cucerit patru medalii de aur: la 100 m liber, în ștafeta 4x200 metri liber, în ștafeta 4x100 metri mixt și în ștafeta 4x100 metri liber.

David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (4).jpg
David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (4).jpg

Galerie foto (32 imagini)

David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (1).jpg David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (2).jpg David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (3).jpg David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (4).jpg David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (5).jpg
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Pan Zhanle a venit în România pentru antrenamente, dar Popovici i-a oferit și ocazia de a descoperi Bucureștiul, mâncarea românească și câteva dintre lucrurile care îl fac pe David să se simtă acasă. Au jucat tenis de masă și au încercat chiar și fotbalul.

Trebuie să merg înainte, pas cu pas. Este important pentru mine înaintea următoarelor Jocuri Olimpice, dar și pentru întreaga mea carieră în înot. Pan Zhanle, după performanța de la Jocurile Asiei

David Popovici a fost întrebat recent dacă și-ar dori să meargă la rândul său în China pentru un stagiu de pregătire.

„Nu știu, încă nu ne-am gândit. E mult și din punct de vedere logistic.

Să vedem dacă se încadrează cu programul pe care îl concepem pentru Mondialele de anul viitor. Poate că da”, a precizat Popovici la evenimentul organizat în cadrul ansamblului rezidențial Liziera de Lac.

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