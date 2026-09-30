Noua țintă a lui Becali Patronul FCSB a pus ochii pe jucătorul naționalei României: „E cel mai bun”

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a rămas impresionat de Andrei Rațiu (28 de ani), fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano și al naționalei României.

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Apărătorul a fost convocat de selecționerul Gică Hagi pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor. A fost integralist cu Suedia, scor 1-2, dar nu a mai fost inclus în lot pentru duelul cu Bosnia, scor 2-4.

Gigi Becali, impresionat de Andrei Rațiu: „E cel mai bun”

Patronul FCSB a avut doar cuvinte de laudă pentru Andrei Rațiu și consideră că poate evolua la orice club important din lume.

„Prima dată şi prima dată, dacă e să iau, pe Raţiu. Raţiu e cel mai bun, e jucător care joacă la orice echipă din lume”, a declarat Gigi Becali pentru PRO TV, citat de primasport.ro.

18 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Rațiu, conform Transfermarkt

În această vară, Andrei Rațiu a fost aproape de un transfer în Premier League, la Fulham, dar patronul lui Rayo Vallecano a blocat mutarea în ultima clipă.

Acesta i-a cerut lui Fulham să plătească imediat întreaga sumă a clauzei de reziliere (25 de milioane de euro), ceea ce nu s-a întâmplat și tranzacția a căzut.

În acest sezon, fundașul român a jucat 6 partide pentru Rayo Vallecano, toate în La Liga, și a marcat un singur gol, în meciul cu Racing Santander, scor 3-2, în etapa #4.

În partida cu Suedia, prima din Liga Națiunilor pentru naționala pregătită de Gheorghe Hagi, Rațiu a fost integralist și a reușit o pasă decisivă la golul reușit de Dennis Man.

În următoarea partidă, cu Bosnia, „tricolorii” au fost învinși categoric pe Arena Națională, scor 2-4, duel pe care Rațiu l-a urmărit din tribune.

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