Acuzați că au pariat Oficialii celor mai importante cluburi, pe lista Federației: „Își deschiseseră conturi mai devreme”
Campionate

Acuzați că au pariat Oficialii celor mai importante cluburi, pe lista Federației: „Își deschiseseră conturi mai devreme”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 30.09.2026, ora 17:51
  • Federația Turcă de Fotbal (TFF) a anunțat o listă extinsă de oficiali ai cluburilor care ar fi fost implicați în activități de pariuri.
  • În total, 448 de persoane au fost trimise către Comitetul Disciplinar al Fotbalului Profesionist (PFDK), în cadrul unei investigații care vizează persoane ce au ocupat funcții de conducere în ultimii cinci ani.
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Printre numele apărute pe lista TFF se află și persoane din conducerea celor mai importante cluburi din fotbalul turc. Beșiktaș, Fenerbahçe, Galatasaray și Trabzonspor au mai mulți reprezentanți incluși în documentul publicat de federație.

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Oficialii celor mai importante cluburi, pe lista TFF

TFF a precizat că măsura a fost luată în baza articolului 57 din Regulamentul Disciplinar, după ce federația a identificat persoane care ar fi participat la pariuri în perioada în care ocupau funcții administrative la cluburi din Süper Lig și TFF 1. Lig.

Potrivit informațiilor publicate de Federația Turcă de Fotbal, Beșiktaș are 10 persoane incluse pe listă, Fenerbahçe are 3, Galatasaray 5, iar Trabzonspor 13.

La Trabzonspor apare și numele președintelui Ertuğrul Doğan, care a fost trimis la PFDK în cadrul acestei proceduri.

Ertuğrul Doğan: „Am avut un cont cu mult înainte de aceste evenimente, dar l-am închis”

Președintele lui Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, a reacționat după ce numele său a apărut pe lista transmisă către PFDK.

Oficialul clubului susține că a avut în trecut un cont de pariuri, însă afirmă că acesta a fost închis și că nu a existat o intenție de a încălca regulamentele.

„Sunt o persoană directă, toată lumea mă cunoaște… Acesta este al 9-lea an al meu în conducere… Nu există absolut nicio intenție răuvoitoare aici. Avem mulți prieteni printre foștii și actualii manageri.

Garantez pentru caracterul lor. De asemenea, am informat autoritățile competente despre această problemă”, a declarat Doğan.

Oficialul lui Trabzonspor a explicat și situația contului menționat în cadrul investigației.

„Am avut un cont cu mult înainte de aceste evenimente, dar l-am închis. Dar aceste companii erau sponsori ai acestor cluburi. Întrucât nu am avut nicio intenție răuvoitoare, nu am crezut că vor exista probleme”, a afirmat președintele lui Trabzonspor.

„Dacă am făcut o greșeală sau am avut o deficiență, vă rugăm să ne iertați”

Doğan a precizat că este pregătit să ofere explicații în fața forurilor disciplinare și a transmis că situația ar putea reprezenta un semnal pentru persoanele implicate în fotbalul turc.

„Dacă am făcut o greșeală sau am avut o deficiență, vă rugăm să ne iertați. Managerii altor cluburi sunt, de asemenea, oameni foarte buni. Astfel de situații nu au existat în anii precedenți. Oamenii își deschiseseră conturi mai devreme”, a spus acesta.

Președintele lui Trabzonspor a încheiat spunând că persoanele vizate urmează să își prezinte apărările în fața comisiei disciplinare.

„Nu putem face nimic, ne vom apăra. Vom spune: «Da, există». Va fi o lecție pentru toată lumea. Privim înainte.”

  • Lista publicată de TFF cuprinde 448 de persoane.
  • Includerea unui nume în document și trimiterea acestuia către PFDK reprezintă parte a procedurii disciplinare.
  • Eventualele sancțiuni urmează să fie stabilite în urma analizării cazurilor individuale.

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