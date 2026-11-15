Ronaldinho, pe teren la 46 de ani VIDEO. A fost titularizat de fostul antrenor de la CFR Cluj. Cum s-a descurcat. Nebunie pe stadion!
Ronaldinho/ Foto: IMAGO
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Ronaldinho, pe teren la 46 de ani VIDEO. A fost titularizat de fostul antrenor de la CFR Cluj. Cum s-a descurcat. Nebunie pe stadion!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 21:04
alt-text Actualizat: 15.11.2026, ora 21:29
  • Legendarul Ronaldinho (46 de ani) și-a făcut oficial debutul pentru Ravenna, formație din al treilea eșalon al Italiei.
  • Starul brazilian a evoluat timp de 45 de minute în confruntarea cu Forli, câștigată cu scorul de 2-0.
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Ronaldinho nu mai evoluase într-un meci oficial din 26 septembrie 2015, când a jucat 45 de minute pentru Fluminense împotriva celor de la Goias.

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Ronaldinho a debutat oficial pentru Ravenna

A fost nebunie pe Stadio Bruno Benelli din Ravenna. Peste 7.000 de fani s-au înghesuit pentru a vedea debutul oficial al starului brazilian în tricoul lui Ravenna.

Oficialii au fost nevoiți să monteze o tribună suplimentară cu 1.800 de locuri pentru a face față, informează Gazzetta dello Sport.

Ronaldinho a fost titularizat de Andrea Mandorlini, fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, și a purtat tricoul cu numărul 10 în confruntarea cu Forli.

„Dințosul” a atins mingea pentru prima dată în minutul 6, când a executat o lovitură de colț.

În minutul 36, Dinho a contribuit decisiv la deschiderea scorului, participând la faza în care Ravenna a marcat prin Giulio Donati (36 de ani), fost jucător la Inter, Leverkusen, Monza și Lecce.

După ce arbitrul a fluierat finalul primei reprize, brazilianul și-a luat rămas bun de la spectatori, care l-au ovaționat, scrie marca.com.

Ravenna a punctat și în repriza secundă prin Simone Rabbi (25 de ani), care a stabilit scorul final al meciului.

Cifrele lui Ronaldinho

  • Pase cheie - 1
  • Centrări reușite - 1/3 (33%)
  • Pase reușite - 17/21 (81%)
  • Atingeri - 28
  • Total șuturi - 0
  • Dueluri câștigate - 1/3 (33%)

Ronaldinho, magie la 46 de ani: „Vor spune că e AI”

Sâmbătă, fostul star al lui PSG, Barcelona și AC Milan a publicat pe rețelele de socializare un videoclip de la antrenamentul echipei sale.

Ronaldinho a reușit o preluare spectaculoasă, amintind de execuțiile care l-au consacrat în perioada de glorie.

„Vor spune că e AI, hahaha. Ravenna, sunt aici”, a fost mesajul brazilianului.

În cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu Forli, starul brazilian și-a adus aminte de primul gol marcat în Italia. Se întâmpla pe 28 septembrie 2008, la debutul pentru AC Milan chiar într-un derby cu Inter.

„A fost primul meu gol în Italia, a fost special și cu siguranță nu-l voi uita niciodată, mai ales pentru că de fiecare dată când mă întorc în Italia îmi amintesc aproape mereu de el.

Timpul petrecut la AC Milan a fost minunat, pentru toată lumea, pentru oamenii care m-au întâmpinat, golurile, amintirile. Acum vreau să-i fac fericiți pe locuitorii din Ravenna pentru pasiunea lor”, a declarat Ronaldinho.

Întrebat de ce a revenit în fotbal, „dințosul” a replicat:

„Pentru prietenia pe care o am cu Ignazio Cipriani (n.red. - președintele Ravennei) și pentru lucrurile pe care ni le dorim pentru viitor.

Sunt aici pentru a trăi un moment special, unic și special din viața mea: și cred că și pentru ceilalți jucători, poate, sau sper, va fi o zi specială.”

Întrebat despre motivația de a mai juca fotbal, Ronaldinho a afirmat:

„Am început acum mulți ani, iar când m-am retras, m-am uitat înapoi și mi-am dat seama: am câștigat totul. Acum am ocazia să fac din nou ceva în fotbal, iar asta mă bucură, mai ales pentru că le permite fanilor să aibă o zi minunată, sărbătorind începutul acestei aventuri minunate cu bucurie. Sper doar ca toți să putem avea o zi minunată împreună.”

VIDEO. Ravenna - Forli 2-0, primul meci oficial jucat de Ronaldinho după 11 ani

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