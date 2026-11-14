„Ar putea deveni un instrument de propagandă”  Încă o țară interzice accesul sportivilor ruși și bieloruși

Estonia a decis să mențină interdicția de acces pe teritoriul său pentru sportivii din Rusia și Belarus, în contextul războiului din Ucraina.

Autoritățile de la Tallinn au transmis Federației Internaționale de Schi (FIS) că nu vor permite intrarea competitorilor din cele două țări, considerând că participarea acestora ar putea fi folosită în scopuri de propagandă.

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Estonia nu este singura țară care adoptă această poziție. Norvegia, Finlanda și Canada au anunțat, la rândul lor, măsuri prin care vor împiedica accesul sportivilor ruși și bieloruși la competițiile organizate pe teritoriul lor.

Deciziile vin pe fondul reacțiilor tot mai puternice față de revenirea reprezentanților celor două state în sportul internațional.

Sportivii ruși și bieloruși, acceptați de FIS doar în condiții de neutralitate

În septembrie, FIS și-a modificat regulile de eligibilitate și a anunțat că sportivii din Rusia și Belarus pot participa la competițiile sale dacă semnează o declarație prin care își asumă statutul de neutri.

Anterior, aceștia erau supuși unor verificări mai stricte privind eventualele legături voluntare sau obligații remunerate în cadrul structurilor militare.

Participarea este permisă doar în probele individuale, iar sportivii nu pot afișa simboluri naționale, precum steaguri, uniforme sau imnuri. Cu toate acestea, guvernul Estoniei a transmis că își va păstra interdicția introdusă în 2022, argumentând că acceptarea competitorilor ruși și bieloruși ar contraveni sprijinului acordat Ucrainei.

Într-un răspuns oferit BBC Sport, FIS a precizat că încearcă să ofere sprijin sportivilor, federațiilor naționale și organizatorilor locali pentru gestionarea unei situații pe care o consideră complicate. Federația a subliniat însă că statutul de atlet neutru nu garantează automat accesul într-o țară.

„Politica privind sportivii individuali neutri precizează clar că, indiferent de eligibilitatea sportivă, regulile țării gazdă privind vizele și intrarea pe teritoriu rămân în vigoare și sunt stabilite exclusiv de autoritățile respective.

FIS nu are nicio responsabilitate în cazul refuzului vizelor sau al accesului unei persoane care a primit dreptul de participare în baza acestei politici”, a transmis organizația.

Norvegia, Finlanda și Canada blochează accesul sportivilor ruși

Joi, Norvegia și Finlanda au anunțat că nu vor acorda vize sportivilor ruși, invocând războiul din Ucraina. Decizia are implicații directe asupra unor competiții importante: Norvegia urmează să găzduiască luna viitoare o etapă de Cupă Mondială la schi fond, în timp ce Finlanda va organiza în martie Campionatele Mondiale de patinaj artistic.

Uniunea Internațională de Patinaj (ISU) a reacționat, afirmând că „sportivii nu ar trebui să fie pedepsiți pentru acțiunile guvernelor lor într-o lume în care, din păcate, au loc numeroase conflicte”. Organizația a mai precizat că încearcă să obțină clarificări din partea autorităților finlandeze.

Controversa s-a amplificat și după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anulat, luna trecută, interdicția impusă Rusiei de Federația Internațională de Hochei pe Gheață (IIHF). Rusia fusese exclusă din competițiile organizate de IIHF după invazia Ucrainei din februarie 2022, însă Federația Rusă de Hochei pe Gheață a contestat măsura și a obținut câștig de cauză.

TAS a considerat că argumentele IIHF referitoare la siguranță și securitate nu erau susținute de suficiente dovezi. Hotărârea a fost criticată de federațiile din Marea Britanie, Germania, Finlanda și Cehia, iar Federația Ucraineană de Hochei a descris decizia drept un motiv de „indignare deosebită”.

Canada a anunțat ulterior că nu va acorda vize jucătorilor ruși pentru Campionatul Mondial de juniori de luna viitoare, inclusiv celor care evoluează deja pentru echipe canadiene. Măsura va rămâne în vigoare atât timp cât continuă războiul. Mai multe țări avertizaseră deja că nu vor disputa meciuri împotriva Rusiei în cazul în care aceasta ar fi fost acceptată în competiție.

Revenirea Rusiei în sportul internațional, tot mai aproape

În ciuda opoziției unor state și federații, procesul de reintegrare a sportivilor ruși și bieloruși în competițiile internaționale a continuat în acest an. În martie, mai mulți reprezentanți ai celor două țări au participat sub drapelele naționale la Jocurile Paralimpice de iarnă, după ridicarea parțială a suspendărilor impuse de Comitetul Paralimpic Internațional.

În iulie, Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a decis, la rândul său, să readmită provizoriu Rusia în competițiile sale, susținând că interdicția introdusă în 2023, ca urmare a invaziei Ucrainei, „nu mai este aplicabilă”.

Totuși, federațiile internaționale păstrează dreptul de a-și stabili propriile criterii de eligibilitate. World Gymnastics, World Aquatics și World Boxing au eliminat restricțiile privind participarea sportivilor ruși, în timp ce World Athletics a menținut excluderea acestora.

Un alt semnal al revenirii Rusiei în sportul mondial a venit luna trecută, când Moscova a fost desemnată gazda Campionatelor Mondiale de haltere din 2030. Va fi primul eveniment mondial organizat în Rusia de o federație olimpică după invazia Ucrainei din 2022.

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