A făcut infarct Sam Hutchinson s-a simțit rău din minutul 6, dar a continuat să joace și  a marcat golul decisiv pentru echipa sa

Sam Hutchinson (35 de ani), fundașul celor de la Wimbledon, a jucat 90 de minute și a înscris golul victoriei, după ce a suferit un atac de cord în minutul 6 al partidei.

Incidentul s-a petrecut în ultimul meci al sezonului din cel de-al patrulea eșalon al Angliei, atunci când pe teren s-au întâlnit AFC Wimbledon, echipa lui Hutchinson, și Grimsby Town.

Sam Hutchinson, omul care a marcat și a jucat 90 de minute, după ce a făcut un atac de cord

În minutul 6 al partidei, fotbalistul celor de la Wimbledon a acuzat o stare de rău, însă nu a considerat că ar trebui să iasă de pe teren, astfel că a continuat să joace.

În startul reprizei secunde, acest a marcat unicul gol al partidei, reușită care a trimis-o pe Wimbledon în play-off-ul de promovare în cea de-a treia ligă din Anglia.

Ulterior, examinarea medicală a confirmat faptul că acesta a suferit un atac de cord, iar în acest moment acesta se află sub supraveghere medicală, urmând un tratament specific.

Sam Hutchinson, după ce a suferit un atac de cord în timpul meciului: „Nu mi-a păsat, eu nu sunt astfel”

Ulterior evenimentelor, acesta a relatat cele întâmplate și a povestit ce a simțit:

„M-am aşezat în autocar după meci, adrenalina a trecut şi am început să am dureri mai mari în piept. De acolo am făcut o oprire la Nottingham. Am mers la spital, iar ei mi-au spus că am suferit un atac de cord. Am stat acolo timp de cinci ore şi am fost supus la numeroase teste.

O parte a unei artere s-a blocat într-o proporţie de 75 la sută, a fost realizată o angiogramă şi mi s-a pus un stent de către un specialist la Londra. Acum mă aflu în proces de recuperare.

Nu mi-a păsat că am avut un atac de cord, eu nu sunt așa. S-a întâmplat în minutul şase al meciului, am continuat şi am jucat cele 90 de minute. Specialistul de la Londra mi-a spus că nu este nicio problemă să joc fotbal din nou, deci sunt fericit”, a declarat Sam Hutchinson, potrivit independent.uk.

Citește și