Sepsi nu cedează Covăsnenii, șocați de oferta Rapidului pentru Denis Ciobotariu: „ E de râs! Foarte, foarte puțin”. Suma oferită de giuleșteni

Atilla Hadnagy (44 de ani), directorul general al lui Sepsi, a spus că oficialii Rapidului au trimis o ofertă de 50.000 de euro pentru Denis Ciobotariu (26 de ani), o sumă considerată foarte mică de către covăsneni.

Fundașul central a semnat cu Rapid un contract valabil din vara anului 2025, însă giuleștenii vor să-l aducă pe fotbalist încă din această perioadă de mercato.

Negocierile dintre cele două cluburi se desfășoară de mai bine de două săptămâni, iar până în prezent nu s-a ajuns la vreun consens în privința unui transfer încă din această iarnă.

Atilla Hadnagy: „Rapid ne-a propus 50.000 de euro. Este de neacceptat”

Directorul general al lui Sepsi l-a dat exemplu pe patronul celor de la FCSB pentru modul cum a soluționat transferul lui Juri Cisotti, care s-a aflat într-o situație similară cu cea a lui Denis Ciobotariu și pentru care finanțatorul campioanei a plătit 200.000 de euro:

„Nu știu de unde a apărut acest zvon, că am fi cerut noi 200.000 de euro. Sincer, noi nu am înaintat nicio sumă. Cei de la Rapid ne-au propus 50.000, dar am zis că este de neacceptat.

Este de râs! Foarte, foarte puțin pentru un fotbalist de cota lui Ciobotariu, care este în Top 3 România.

Cum Gigi Becali a achitat pe Cistotti, jucător aflat în aceeași situație, suma de 200.000 de euro, și jucător de 31 de ani, așa și noi vrem să fim respectați.

Noi am cerut jucători de la ei, dar nu se poate. L-am fi vrut pe Omar El-Sawy, dar nu s-a putut”, potrivit digisport.ro.

Juri Cisotti a intrat în ultimele 6 luni de contract cu Oțelul Galați, iar FCSB a achitat suma cerută de echipa din Moldova, de 200.000 de euro, pentru a-l transfera imediat pe italian.

Atilla Hadnagy: „Nu putem renunța ușor. Suntem în luptă cu Rapid pentru play-off”

Atilla Hadnagy a mai adăugat că nu poate accepta o ofertă mai mică pentru jucătorul de 26 de ani, deoarece echipa sa se află într-o luptă directă cu Rapid pentru ultimele locuri care duc în play-off-ul Ligii 1:

„Până la urmă, suntem deschiși discuțiilor, dar nici nu putem renunța așa ușor la jucător. Mai avem timp până se va încheia perioada de mercato, pe 10 februarie. Sunt în legătură cu Victor Angelescu.

Suntem și în luptă directă cu Rapid pentru play-off.

Poate că dacă nu era această situație, am fi discutat altfel. Dar nu vom renunța ușor”.

În acest moment, Sepsi se află pe poziția 7 în clasamentul Ligii 1, cu 30 de puncte acumulate după primele 21 de etape.

De cealaltă parte, Rapid este pe locul 8, cu 29 de puncte, la o lungime de formația covăsneană.