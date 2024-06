Simona Halep (32 ani, locul 1.135) a declarat că se gândește să scrie o carte în care să povestească tot calvarul prin care a trecut după ce a fost suspendată pentru dopaj în octombrie 2022.

După 17 luni, românca a dovedit că a fost vorba de un dopaj accidental, iar suspendarea de 4 ani a fost redusă la 9 luni. A fost sancționată pentru neglijență.

Fostul lider mondial a fost inspirată să își publice povestea de autobiografia marelui campion Andre Agassi (54 de ani).

Halep și Agassi se vor afla față în față la meciul demonstrativ de la Sports Festival, eveniment care va avea loc pe 15 iunie, la Cluj-Napoca.

Halep, fascinată de cartea lui Agassi

Publicată în 2011, autobiografia „Open” este povestea în care Andre Agassi vorbește deschis despre celebritate și succesul dobândit la o vârstă fragedă.

Agassi a scris, probabil, cea mai bună autobiografie a unui sportiv din toate timpurile. O poveste scrisă într-un stil captivant și plin de nerv. Memoriile lui Andre sunt la fel de fermecătoare precum jocul său de tenis. Time Magazine

„Open” a impresionat-o pe Simona Halep, care spune că s-a regăsit în povestea campionului al cărui tată, fost pugilist, a reprezentat Iranul la Jocurile Olimpice din 1948 și 1952.

„Cunoscându-l, am înțeles mai mult cartea și mi-am dat seama că sunt momente în care tenisul este atât de greu, încât ai senzația că îl urăști, cum spunea și Agassi”, a declarat Simona Halep, conform sport.ro.

Negru pe alb despre coșmarul început în 2022

Inspirată de cartea lui Agassi, Simona Halep și-a anunțat fanii că intenționează să publice și ea tot ce s-a întâmplat în cei aproape doi ani în care a stat departe de tenis.

„ Mereu am fost contra ideii de a scrie o carte. Nu am vrut să îmi exprim sentimentele, sunt o persoană mai introvertită. Dar, după tot ce s-a întâmplat în ultimii doi ani, am început să mă gândesc la asta.

Mi-ar plăcea să împărtășesc cu fanii și cu persoanele care m-au susținut în ultimii doi ani, tot ce am trăit. Dar nu știu încă”, a mai spus Simona Halep.

Halep și Agassi, față în față la Cluj

Pe 15 iunie, în cadrul Sports Festival, Simona Halep și Andrei Pavel vor întâlni, în cadrul unui meci demonstrativ, perechea Andre Agassi-Steffi Graf.

Cei doi mari campioni vor vizita pentru prima dată România și au anunțat acest lucru printr-un videoclip amuzant.

