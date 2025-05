„Acum e momentul” Ce spune Simona Halep, la 3 luni după ce s-a retras din tenis

Simona Halep (33 de ani) a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare legat de decizia sa de a se retrage din tenis și a transmis care sunt planurile sale de viitor.

Simona Halep s-a retras în urma înfrângerii cu Lucia Bronzetti (26 de ani, #58 WTA), de la Transylvania Open.

La trei luni de la retragere, Halep și-a deschis sufletul în fața fanilor, a postat câteva gânduri și a distribuit un videoclip pe Instagram care conține cele mai importante momente ale carierei sale.

Simona Halep: „Tenisul m-a învățat cine sunt. Acum e timpul să aflu cine pot fi dincolo de el”

În descrierea videoclipului, Halep a povestit ce a însemnat tenisul în viața ei, câte a învățat datorită acestui sport, dar și cât de recunoscătoare este:

„Au trecut trei luni de când am hotărât, în timpul unui meci, că trebuie să mă opresc. După multe discuții cu cei mai importanți oameni din viața mea, planificând cum ar fi cel mai bine să anunț… unde, când, în ce fel… decizia a fost luată împreună cu tenisul, în acel meci.

Tenisul a fost educatorul meu, îndrumătorul meu, confidentul și prietenul meu, dar și criticul meu cel mai sever. M-a învățat să lupt, m-a învățat să fiu dură cu mine, dar și blândă, să fiu exigentă, dar și să-mi port de grijă trupului, minții și sufletului meu.

Tenisul a intrat în viața mea când nu știam prea multe despre ce înseamnă viața. Eram un copilaș care a simțit o chimie imediată cu acest sport, fără să înțeleagă atunci ce înseamnă performanța, visul, loialitatea, dăruirea totală. Tenisul m-a ghidat pas cu pas până în vârful muntelui. Pentru că, da, performanța este ca un munte.

Tenisul a fost, este și va rămâne în sufletul meu pentru totdeauna. Tot el mi-a arătat, în acel ultim meci, ce am de făcut: că e momentul să am grijă de Simona, ca om.

Performanța vine la pachet cu multe momente în care simți că tragi de tine la maximum, chiar și atunci când crezi că nu mai poți. E dură, dar oferă satisfacții pe care nicăieri altundeva nu le poți găsi.

Tenisul nu a fost doar un sport pentru mine. Tenisul este o parte din mine. De aceea, nu există un „stop” sau o linie de finiș, există doar o încetare a practicării lui. El trăiește și va trăi în mine pentru totdeauna.

Tenisul m-a învățat cine sunt. Acum e timpul să aflu cine pot fi dincolo de el”, a transmis fostul număr 1 mondial.

„Am devenit campioni. Dar, mai mult decât atât, am devenit ceva care nu poate fi ilustrat de numere.”

Pe fundalul videoclipului, naratorul, al cărui rol a fost însușit de tenis:

„Dragă Simona,

Ne-am întâlnit foarte devreme, într-o zi, undeva în Constanța. Nimeni nu ar fi putut prezice ce urma să trăim împreună. Am crescut cot la cot, zi de zi, în tăcere, chiar și în durere uneori, dar, mai presus de toate, în dragostea unui vis.

Nu am avut înălțime sau putere, însă am avut acel gen de foc pe care nu îl poți învăța. Și nu a dispărut niciodată. Evident, au fost momente grele. Înfrângeri frustrante. Zile în care nimic n-a părut să funcționeze. Dar, în fiecare provocare, am continuat să mergem înainte. Pentru că cei ce sunt campioni nu sunt formați în zilele ușoare, ci atunci când doare. Atunci când nimeni nu crede, dar ei continuă să creadă.

Am întâlnit oameni incredibili. Cei dragi, care au fost mereu acolo, în fiecare moment. Antrenori care au dat totul în spatele cortinei, transformând îndoielile în încredere și efortul în măreție. Adversari care ne-au dus la limită. Și fanii care nu au plecat de lângă noi niciodată.

Am călătorit, am trăit o mie de vieți, am experimentat totul. Uneori, corpul ne-a trădat. Dar inima niciodată.

Am devenit campioni. Dar, mai mult decât atât, am devenit ceva care nu poate fi ilustrat de numere. De ce ne vom aminti este călătoria, povestea, cea pe care am spus-o împreună, pas cu pas.

O pagină se întoarce, dar vom fi conectați pentru totdeauna. Acesta nu e finalul, ci e doar un nou capitol. Pentru fetița care nu a încetat niciodată să creadă, îți mulțumesc!” .

Simona Halep va juca un meci demonstrativ în luna iulie, la Iași Open, competiție care va avea loc în perioada 14-20 iulie, la baza Ciric.

Simona Halep, lider WTA și dublă campioană de Grand Slam

Simona Halep a cucerit de-a lungul carierei 24 de titluri WTA la simplu, două dintre acestea fiind de Grand Slam: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

A pierdut alte trei finale de acest nivel, două la Paris și una la Australian Open.

În total, românca a petrecut 64 de săptămâni pe locul 1 în clasamentul WTA. A înregistrat 580 de victorii și a suferit 242 de înfrângeri.

40.232.663 de dolari a câștigat Simona Halep din premiile din tenis.

Turneele câștigate de Simona Halep

2013: Nurnberg, 's-Herogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia

2014: Doha, București

2015: Shenzhen, Dubai, Indian Wells

2016: Madrid, București, Montreal

2017: Madrid

2018: Shenzhen, Roland Garros, Montreal

2019: Wimbledon

2020: Dubai, Praga, Roma

2022: Melbourne, Toronto.

Finalele pierdute de Simona Halep

2010: Fes

2011: Fes

2012: Bruxelles

2014: Madrid, Roland Garros, Turneul Campioanelor

2015: Toronto, Cincinnati

2017: Roma, Roland Garros, Cincinnati, Beijing

2018: Australian Open, Roma, Cincinnati

2019: Doha, Madrid

2021: Cluj-Napoca.

